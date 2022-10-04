Легенда «Зенита» и сборной России возглавил новороссийский «Черноморец»

Фото пресс-служба ФК Черноморец

Футбольный клуб «Черноморец» обновился. Новым тренером команды стал Константин Зырянов. Легенда «Зенита» и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года возглавил «моряков».

Помимо Зырянова, штаб южан пополнили Константин Лобов и Тимур Абрамов. Предыдущий тренер «Черноморца», Эдуард Саркисов, возглавил молодежную команду.

- В начале сентября мне позвонили и рассказали, что за инвестор будет работать с «Черноморцем», каковы перспективы и что предстоит сделать. А дальше сказали: «Если есть желание поучаствовать в перспективном проекте, подумайте», – призналась легенда «Зенита» в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Затем экс-игрок сборной России встретился с Сергеем Шишкаревым. Вместе они побывали на матче «Черноморца» в Новороссийске, посетили стадион и базу «моряков».

- Тогда созрело окончательное решение: дал согласие возглавить команду, – добавил Константин.

Задачи «Черноморца» уже известны – возвращение в премьер-лигу. Сделать это необходимо за пять лет. При этом действующее соглашение Зырянова с «моряками» рассчитано на 3,5 года. Но оно может быть продлено.

Напомним, что с 2007 года Константин Зырянов числился в системе «Зенита». Он выступал за основной состав, а в 2017-м он стал играющим тренером второй команды петербуржцев. Вместе с ним сине-бело-голубые стали 16-ми в ФНЛ (втором по силе дивизионе России).

Начиная с 2018 года, Константин работал с молодежной командой «Зенита».