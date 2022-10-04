Звездный воспитанник «Краснодара» пропустит матч новой команды в Польше из-за безумной причины

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Уход Магодеда-Шапи Сулейманова стал неожиданностью для всех. Он удивил даже главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука. О потере воспитанника «быков» он узнал от руководства.

На правах аренды Шапи переехал в Израиль. Он пополнил состав «Хапоэля» из Беер-Шевы и быстро стал лидером команды. Магомед забил два мяча и отдал две передачи в девяти матчах. И стал игроком основного состава.

Поэтому болельщики удивились, узнав, что нападающий пропустит игру с «Лехом» в Лиге конференций УЕФА. По данным портала Walla, форварда отказали во въезде в Польшу. Причем «Хапоэль» вел диалоги и с «Лехом», и с УЕФА.

Но решающее слово оказалось за местной властью. Они запретили футболисту посещение Познани.

- Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице, – рассказали Чемпионат.ком организаторы турнира – УЕФА.

Из-за запрета поляков «Хапоэль» лишился лидера, а Шапи – шанса помочь команде. Но израильтяне заявили, что воспитанник «Краснодара» сыграет в ответном матче – он пройдет через неделю в Беер-Шеве.