"Кормил красной икрой и стоял в воротах". Новые откровения о жизни Сергея Галицкого

Фото пресс-службы ФК Краснодар

тренировках академии ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. 15 лет назад он создал в Краснодаре будущий топ-клуб: сперва построил базу, затем – стадион.

Параллельно бизнесмен развивал академию. По задумке, она давала бы кадры для главной команды. Так и вышло. Спустя 14 лет мечты предпринимателя сбылись. Одновременно на поле вышли 11 воспитанников школы «быков». Это случилось в матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0).

Академией «Краснодара» восхищались даже чемпионы мира – игроки сборной Испании. Они гостили на Кубани во время мундиаля 2018 года. И называли школу «быков» лучшей в мире. Во всяком случае, по инфраструктуре.

Илья Жигулев – один из первых звездных воспитанников «быков». Он прошел академию черно-зеленых, поиграл в главной команде и уехал в Польшу. А сейчас вернулся в Россию и стал игроком «Пари Нижний Новгород».

- Когда я пришел в систему, Сергей Николаевич Галицкий нам снимал коттеджи, где мы жили по возрастам с воспитателями и поварами, – признавался парень в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Тогда это только всё зарождалось, но уже было на крутом уровне. Бывало, что он (Галицкий) и баловал нас — икру красную на завтрак давал! Он относился к нам как к детям, всех знал поименно.

По словам футболиста, бизнесмен даже участвовал в тренировках академии. Он вставал в ворота во время занятий.

- И просил нас пробить. Или наоборот кого-нибудь ставил в ворота, а сам в туфлях бил по мячу. Он постоянно был внутри команды. Непрекращающаяся коммуникация, – добавил Жигулев.