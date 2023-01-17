Афиша в Краснодаре: Планируем культурный вечер в театре и идем на концерт в филармонию

Представления понравятся и взрослым, и детям. Фото: органного зала Краснодара.

Несмотря на грядущее потепление, прогулки на улице в январе по нраву далеко не всем. А значит, можно посетить музеи с друзьями или отправиться на концерт. Рассказываем, как провести время с пользой и удовольствием.

Слушаем классику с братьями Айрапетян

Виртуозная скрипка и мягкий баритон – что еще надо тем, кто обожает классическую музыку? В краснодарской филармонии 22 января запланирован концерт братьев Айрапетян. В первом отделении слушаем скрипку маэстро Самвела Айрапетяна и Кубанский Эстрадно-Симфонического оркестр под управлением заслуженного артиста Кубани Вадима Кузьминского, которые исполнят концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Скрипач-виртуоз выступает вместе с братом-певцом.

Во втором отделении в исполнении солиста ТО «Премьера» Карена Айрапетяна под аккомпанемент оркестра прозвучат самые известные классические оперные арии.

Начало концерта – в 18:00.

Адрес: ул. Красная, 55

Тел.: 8-918-469-78-63

Цена билетов: от 1000 до 2500 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Знакомимся с творчеством Климта и Шиле в выставочном зале

Густав Климт и Эгон Шиле два самых тиражируемых австрийских художника. Климт стал настолько популярен во всем мире, что даже появился термин «климтомания». Неудивительно, ведь жизни этих художников и их искусство – это борьба за свободу любви и самовыражения. Каждый образ пропитан красотой и желанием жить.

- На выставке посетителям представят 70 репродукций картин, выполненных в технике жикле (особый вид печати на холсте – прим.ред), - рассказывают в Краснодарском выставочном зале. - Все они воспроизводят оригиналы до мельчайших теней и мазков. А еще каждое произведение снабжено подробным комментарием о сюжете и истории создания картины.

Выставка понравится тем, кто любит рассматривать репродукции известных шедевров. Фото: краевого выставочного зала.

Экспозиция открыта до 26 февраля.

КОНКРЕТНО

Расписание экскурсий:

Будние дни — 14:00 и 18:30

Выходные — 13:00, 15:00, 17:00

Адрес: ул. Рашпилевская, 32

Тел.: 8(861) 262-81-62

Цена билетов: 400 рублей.

КСТАТИ

Что посмотреть и послушать с детьми в органном зале

В репертуаре муниципального органного зала есть концерты-спектакли не только для взрослых, но и для юных ценителей музыки.

Хит этого года проект «Сказки с “Премьер-оркестром”». Музыку исполняет камерный струнный «Премьер-оркестр» под руководством Даниила Червякова, театральную часть ставит Александр Мацко с артистами Молодежного театра.

Спектакль пройдет 29 января – представление запланировано в 12:00 и 14:00.

Еще один любопытный образовательный формат - рассказы музыковеда Нины Магдалиц в сопровождении Кубанского симфонического оркестра под руководством Дениса Ивенского. Спектакль пройдет 12 февраля в 12:00. Малыши узнают, как великие композиторы с помощью музыкальных звуков изображали животных.

Адрес: ул. Красная, 122

Тел.: 8 (861) 255-34-57

Цена билетов: 300 рублей.