«Если русский пьет, то до конца». Воспитанник «Краснодара» раскрыл главный стереотип об игроках из России за границей

Фото: пресс-служба польского клуба

Илья Жигулев – один из самых известных воспитанников футбольного клуба «Краснодара». Правда, отличился он не на поле. Год назад полузащитник попал в скандал. Он играл в Польше, был одним из лидеров «Заглембе». Это крепкий середняк местной лиги. А весной неожиданно остался без клуба.

Сперва его не допускали до матчей, затем – разорвали контракт. Илья занимался в общей группе на тренировках, но игры смотрел по ТВ.

- Если честно, это долгая история. Я думаю, что ситуация в мире вынудила клуб принять такое решение, – признался полузащитник в интервью «РБ Спорт».

Он предположил, что у поляков не было выбора. То есть на него оказали давление «сверху». Почти полгода игрок сидел без клуба. Он поддерживал форму со второй командой «Краснодара», пока не перешел в «Пари Нижний Новгород».

Сейчас Илья Жигулев – игрок ротации. За три месяца он провел всего пять матчей, но стал лидером раздевалки. Подобный опыт у игрока уже имелся. Он был капитаном второй команды «Краснодара».

Но даже сейчас – спустя год – Илья не забывает игру в Польше. И вспоминает самые забавные моменты из поездки за границу.

- В перерыве всегда были арбузы. Их приносили для восполнения водного баланса. Это меня прям удивило. Ребята по два-три кусочка закидывали и спокойно слушали тренера, – рассказал парень в интервью «Матч ТВ». – Еще есть стереотип, что если русский начнет пить, то он это будет делать до конца (смеется).

По словам Ильи, алкоголем он не злоупотребляет. Но может закинуть пару бокалов после игры. Как и любые европейские футболисты. Главное – знать меру.

- Лучше выпить пару бокалов пива, чем насильно отказывать, загонять себя и мучаться. Если умеешь пить, то почему нет? – заключил игрок.