«Жили в крошечной квартире вдевятером без денег». В Краснодаре семьям беженцев оформили гражданство и нашли работу

Андрей Григоренко (крайний слева), Роман Маслевский, Инна Инну Ангеловская, Анна Матющенко, Игорь Еременко и дети девушек.

«Как дома» - это проект неравнодушных краснодарцев, которые поддержали несколько семей, переехавших в столицу Кубани из ДНР.

Два предпринимателя - Андрей Григоренко и Роман Маслевский – в начале апреля прошлого года взяли «под опеку» две семьи из Донецка. Анна Матющенко перебралась в наши края с двумя детьми, а Инна Ангеловская- с тремя. Они переехали не только с детьми, но и с их бабушками: своими мамами.

Муж Инны Ангеловской не понял желания девушки остаться в Донецке и «тянуться в русскую сторону» и уехал жить под Киев. Связь потерялась, сейчас Инна воспитывает детей сама, помогает мама. Если до спецоперации супруг еще как-то помогал, то сейчас исчез окончательно. О нем девушка больше ничего не слышала.

Маленькие праздники для семьи беженцев устраивал Андрей Григоренко

Анна Матющенко – дальняя родственница Инны Ангеловой. Она - артистка Донецкого драмтеатра, балерина. До начала апреля оставалась на Донбассе. Пришлось даже уехать из своей квартиры с детьми и мамой и снять жильё в более тихом районе. Но когда Украина начала бомбить их район, она сбежала в Краснодар. Обе семьи поселились в одной квартире, в которой жили вдевятером и еле-еле сводили концы с концами. У них не было ни работы, ни денег, ни гражданства. В отчаянии, девушки пошли в краснодарскую приемную депутата Госдумы Дмитрия Гусева. Так о семьях и узнали краснодарские предприниматели, а по совместительству волонтеры фонда «Добро и дело», который поддерживает депутат.

ПОМОГЛИ С ГРАЖДАНСТВОМ И РАБОТОЙ

- Мы не смогли оставить без заботы семьи этих двух прекрасных девушек, - рассказывает бизнесмен Роман Маслевский. - Я сам родом из ДНР, приехал в Краснодар в 2014 году, и знаю, что такое начинать новую жизнь в чужом городе.

Роман Маслевский с сыном Инны Ангеловской, который к нему очень привязался

Так Ромам Маслевский вместе с Андреем Григоренко начали выплачивать семье по 10 000 рублей в месяц. Но выплата материальной помощи - это не все, чем поддерживали благотворители семьи. Предприниматели взяли на себя весь процесс по оформлению гражданства девушек и их мам, оплачивали съемное жильё, покупали необходимые предметы мебели, быта, собирали детей к школе.

Роман Маслевский даже взял на работу дончанку Инну Ангеловскую в свое агентство недвижимости.

- Инна сразу сказала, что хочет работать, учиться новому, знакомиться с Кубанью, ее жителями, менталитетом, обычаями, - говорит Роман Маслевский. - И я, конечно, предоставил ей такую возможность, пока шел процесс оформления гражданства, как стажеру.

«НАМ МНОГИЕ ПОМОГАЛИ»

- Нам очень повезло, что мы встретили таких людей, - рассказывает теперь уже гражданка России, в недалеком прошлом беженка Инна Ангеловская. - Первое время было очень страшно: как дальше жить, чем кормить детей, как устраивать в школы, сады, куда бежать за гражданством. Тем более, отцы наших детей, как говорится, «объелись груш» и потому забота мужчин-доброделов стала для нас очень сильной поддержкой. Да и другие ребята из фонда не остались в стороне. Нам многие помогали.

- Материальная помощь нам очень была нужна, - включается в разговор Анна Матющенко. - Но не могу не сказать о том, насколько важна была и психологическая поддержка, которую оказывал Андрей Григоренко. Всегда успокоит, найдет добрые слова. Он даже помог с трудоустройством моей маме, хотя у нее возраст предпенсионный и мы думали, что найти работу она уже не сможет. Очень ему благодарна за все: за организованные поездки на море, в сафари-парк, за подаренный к школе ноутбук. Сложно описать словами это чувство: хочется бесконечно говорить «Спасибо». Здесь, на Кубани мы обрели второй дом, начали новую жизнь благодаря доброделам.

В декабре прошлого года девушки и их мамы получили гражданство, начали полноценно работать, дети уже привыкли к новым школам и детским садам. И проект «Как дома» завершился. Теперь семьи не нуждаются в помощи и могут сами себя обеспечивать