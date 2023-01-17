«Два трупа, 30 машин всмятку, а наказания нет». Жертва аварии под Краснодаром три года добивается приговора для виновников

Момент массового ДТП. Фото: скриншот видео Фото: Личный архив героя публикации

Ровно три года назад 17 января 2020 года на трассе "Адыгейск - Краснодар" произошла массовая авария. На скользкой (как говорилось в протоколе осмотра места ДТП) дороге столкнулись сразу больше 30 машин. От полученных травм скончались двое участников этой аварии. Десятки людей получили тяжелые травмы. Однако, по словам пострадавших, до сих пор расследование уголовного дела не завершено, да и с делом творятся необъяснимые вещи.

- В тот день в машине ехала я и двое моих маленьких детей, 3 и 4 лет, - рассказывает "КП"-Кубань" Наталья. - Было пасмурно и очень скользко, как вдруг я получила сильнейший удар сзади.

В шоковом состоянии женщина вышла из машины и увидела, что таких, как она, десятки.

- Насколько мне известно, 34 машины в тот день столкнулись. Рядом с нашей машиной лежала тяжело раненая женщина. Я не знаю о ее судьбе. Но и известно, что двое погибли, - продолжает она.

Рядом кто-то предложил помощь, Наталья достала из машины детей, которые, к счастью, успели только испугаться, и поехала в больницу в Адыгейске. Позже выяснилось, что у нее были сломаны ребра и пробито легкое.

- Экспертиза контстатировала тяжкий вред здоровью. Машина восстановлению не подлежит. Но никто не наказан, - говорит женщина.

В деле, по словам Натальи, постоянно меняются следователи.

- Есть полное ощущение, что никто виновников и не ищет. Изначально был протокол о скользкой дороге, а рядом с моей машиной (на видео) - грузовик с песком. Значит, он только ехал обрабатывать дорогу. Но подозреваемых нет, - утверждает она.

Наталья обратилась к депутату Госдумы Сергею Обухову. А тот уже направил запрос прокурору Республики Адыгея.

- В мой адрес поступило обращение от пострадавших в ДТП по вопросу ненадлежащего расследования МО МВД РФ по городу Адыгейску, а также необъективного проведения проверки следственным отделом по Тахтамукайскому району по факту массового ДТП 17 января 2020 года на федеральной трассе М4 "Дон", - обращается Сергей Обухов. И просит взять прокурора на контроль ход расследования.

Однако пока никаких подвижек в деле по-прежнему нет, говорит Наталья.

"КП"-Кубань" просит счистать эту публикацию официальным обращением в правоохранительные органы Республики Адыгея.