Автограф Яшина – 2,3 млн, Кокорина – 100 рублей. Что продают краснодарцы в соцсетях

Фото взято с сервиса Avito

Лев Яшин – единственный вратарь в истории футбола, который получил «Золотой мяч». Это приз французского журнала France Football. Он вручается лучшему игроку за календарный год.

Свою награду голкипер получил в 1963-м. Позже Международная федерация футбола (ФИФА) признала Льва Яшина лучшим вратарем 20-го века.

Спустя годы коллекционеры охотятся за вещами легенды футбола. Скромный по натуре он практически не оставлял автографы. Не найти в сети и фотографий Льва Яшина с болельщиками. Он избегал внимания. Но делал исключения – для детей. Он всегда посещал лагеря и давал мастер-классы. Например, в «Артеке».

Там Лев Яшин общался с детьми и устраивал автограф-сессии. Так вратарь расписался на футбольном поле. На нем даже остался логотип лагеря. А объявление о продаже раритета появилось на сервисе объявлений.

Владелец отдает мяч за 2,3 миллиона рублей. Обещает, что автограф оригинальный. За 50 лет не потерся даже след от маркера.

Также на сервисе продают автографы других известных спортсменов. Например, роспись Александра Кокорина обойдется в 100 рублей, Хабиба Нурмагомедова – в 250. За 350 тысяч можно получить фотографию с автографами футболистов «Спартака». Она сделана после победы красно-белых в финале Кубка России 2003 года.