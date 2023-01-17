«Постоянно меняем позиции - наши продвигаются»: участник СВО рассказал об успехах на передовой

Юрий Озаровский вот уже не первый месяц рассказывает о жизни бойцов в зоне СВО и показывает, в каких условиях находятся военные. Фото: t.me/MoreOz

Юрий Озаровский, снимавшй летом видео с пляжей Черноморского побережья, в последние месяцы все чаще рассказывает о наших военных. Популярный блогер из Анапы уже не раз бывал в зоне боевых действий с гуманитарными миссиями. Он вместе с единомышленниками собирает помощь для наших солдат. Заявки от бойцов волонтеры стараются отработать как можно скорее - зимой многие вещи и снаряжение для военных крайне необходимы. Одно из подразделений, которое сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО, попросило передать материалы для того, чтобы оборудовать позиции. Популярный блогер из Анапы заснял на видео, как бойцы живут в окопах зимой.

В ролике Юрий Озаровский рассказывает о погодных условиях - на улице температура около нуля, идет снег. При этом бойцы стараются не терять времени и оборудуют окопы, используя материал, который подвезли волонтеры. Военным привезли сразу несколько рулонов утеплителей - выбрали самого хорошего качества, ведь синтепон в качестве утеплителя не подходит для окопов.

- Хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы помогаете нам очень сильно, нам приходится переезжать постоянно, менять позиции. Так как наши продвигаются вперед, нам приходится идти дальше за ними, - поблагодарил неравнодушных земляков один из бойцов, который сейчас служит в зоне спецоперации. - И огромное спасибо, что помогаете вот такими жестами, даже слов никаких выразить не могу, вместе мы - сила. Мы добьемся своего!

А затем Юрий Озаровский показал, как выглядят противотанковые рвы.

- Здесь можно обустраивать блиндаж. Единственное, что здесь были осадки, в некоторых местах, видите, нападала водичка, туда подальше уже сухо. Ну там, где вода, придется подсыпать, как раз-таки для этого мы и привезли все эти стройматериалы, чтобы ребята могли укрепить стены, чтобы они не сыпались, и сверху можно было наложить бревна, полиэтилен, - рассказал блогер. - Я не могу показывать вам конкретные позиции, называть конкретные места, но помощь нужна. По мере возможности, они (бойцы - прим.ред.) сами справятся, они - большие молодцы. Вместе мы - сила, от всей души это говорю!

Напомним, ранее блогер благодаря подписчикам купил две «Буханки» для участников СВО. Сейчас машины уже готовы к отправке. Совсем скоро их доставят бойцам на фронт.

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