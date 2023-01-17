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В Краснодаре вырастет стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей. Цены поднимают пять коммерческих перевозчиков. С 24 января в 27 городских автобусах и маршрутках за билет придется платить не 35, а 40 рублей.

- На данный момент уведомили департамент транспорта и дорожного хозяйства о повышении тарифа только пять коммерческих перевозчиков. Прогнозируется, что до конца месяца поступят аналогичные заявления от остальных. Стоимость в муниципальном общественном транспорте останется прежней, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Исполняющая обязанности директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина добавила, что стоимость проезда определяет сам перевозчик с учетом затрат. Администрация не может контролировать изменение стоимости услуг у коммерческих перевозчиков.

Тем временем, президент Союза транспортников Кубани Иван Петров, основными причинами вынужденного повышения тарифа назвал рост цен на топливо, техническое обслуживание транспорта и страховку.

40 рублей билет будет стоить с 24 января на маршрутах:

- № 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б (перевозчик ООО «КУБАНЬ»);

- № 26, 67, 90, 95, 160А, 166А, 174А (перевозчик ООО «МЕГАПОЛИС»);

- № 32, 62 ( перевозчик ООО «Русавтопром-Кубаньтранс);

- № 1, 28, 42, 78ООО (перевозчик Технотранс-Юг»);

- № 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А (перевозчик ИП Литвяков Н.Г.).

Напомним, со 2 июля 2022 года изменилась стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Краснодара. Проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ составляет 35 рублей.