Пермяков женился в четвертый раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки…», - напевал актер Владимир Пермяков (известный, как Леня Голубков из рекламы пирамиды Мавроди «МММ»). Но от слов из песни дошло к делу. Пермяков 12 января женился на актрисе и режиссере Ольге Мюнхаузен. Для 51-летней Ольги этот брак первый, а вот для 70-летнего Владимира - четвертый.

Для свадебного путешествия молодожены решили выбрать курорты Краснодарского края. Пермяковы отправились в Сочи. Об этом сообщила пара, поздравив всех с Новым годом и поделившись своей радостью в связи с бракосочетанием.

- Мы недавно расписались и сразу приехали в прекрасный, солнечный, теплый Сочи в свадебное путешествие. Сочи оказался действительно теплым для нас во всех отношениях, - поделился своими впечатлениями Владимир Пермяков.

Артисты отметили, что на курорте их встречают с открытой душой. Несмотря на то, что у молодоженов свадебное путешествие, они продолжают работать. Пермяков вместе со своей женой дал уже несколько концертов.

- Мы мечтаем приезжать в Сочи почаще. Хотим приехать сюда еще весной и летом. Мы очарованы городом, - заявил Владимир Пермяков.

К слову, молодежи поздравили всех с Новым годом и спели песню Елены Ваенгы «Желаю». Также Пермяков прочитал поздравительное стихотворение.

Напомним, что Владимир Пермяков больше известен как «Леня Голубков». Свою популярность он получил после рекламной кампании финансовой пирамиды МММ в 1994 году. Однако пирамида давно сгинула, да и ее основателя Сергея Мавроди уже нет в живых. А цитаты из рекламных роликов до сих пор помнят в народе.