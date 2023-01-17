Самый скандальный воспитанник ФК «Краснодар» рассказал, как «пьяные танцы» на отдыхе изменили его жизнь

Фото пресс-службы ФК Локомотив

Иван Игнатьев – самый скандальный воспитанник футбольного клуба «Краснодар». Впервые он заявил о себе в 2019-м. Вместе с Магомедом-Шапи Сулеймановым и Матвеем Сафоновым они стали основными игроками первой команды.

Весной им предложили новые контракты. Сафонов подписал соглашение не глядя, а Игнатьев отказался. Он требовал повышения зарплаты, а не бонусы. Гонорар зависел от результативных действий и появлений на поле. Игнатьева это не устроило.

Правда, позже он передумал. И заключил соглашение. Но спустя полгода уехал в Казань. «Краснодар» получил восемь миллионов евро, а Игнатьев – новый вызов. Его звал лично Леонид Слуцкий, экс-тренер сборной России.

Только заиграть в Казани у нападающего не вышло. Зато он стал героем таблоидов. На снимках в соцсетях парень танцевал с бутылкой пива на пляже. Так он отмечал день рождения.

Болельщики танцы не оценили. Они требовали парня взяться за ум. И он исправился. Прошлым летом Иван перебрался в Москву – в «Локомотив». А фото с пивом сменил на кадры с минералкой.

- Это символ переосознания той ситуации. До сих пор настаиваю, что тогда ничего сверхъестественного не произошло. Многие, да вообще почти все, могут позволить себе выпить пива в отпуске. Что тут такого? Моя проблема была в том, что публично все это выставил. Тем более тогда был не самый лучший период для меня. Дал дополнительный повод себя пообсуждать, а вам, журналистам, это и было нужно. Тогда, кстати, многие меня поддержали. Но это — черное пятно на моей карьере, и его инициатором стал я, – признался парень в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Сейчас он взялся за ум и отказался от алкоголя. А еще нанял личного тренера. Он следит за питание и сном футболиста. А еще составляет для него программу тренировок.