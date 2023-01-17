Простота и эстетика минимализма. Дизайнеры показали интерьеры заведений Японского сада в Краснодаре

Дизайн интерьеров кофейни и ресторана Японского сада. Фото: rymar.studio

Открытие любой из новых локаций парка «Краснодар» вызывает восторг у жителей и гостей города. А затяжное ожидание Японского сада все больше предвкушает приятную встречу с ним. А пока остается довольствоваться и наслаждаться видами на фотографиях и проектах. Например, дизайнеры Rymar.studio уже приоткрыли завесу, как будут выглядеть интерьеры заведений крупнейшего сада камней за пределами Япония.

Фото: rymar.studio

Кофейня будет в светлых тонах, в отделке преобладают дуб, камень с фактурной обработкой и терракотовая кожа.

Фото: rymar.studio

- На первом этаже кофейни расположена небольшая посадочная зона с барной стойкой для выдачи напитков и холл с распашными дверями – для прохода в цветущий сад. В помещении можно будет увидеть натуральные деревья и арт-объекты ручной работы, - сообщается в соцсетях rymar.studio, которые разрабатывают дизайн-проекты для Японского сада.

Фото: rymar.studio

Фото: rymar.studio

А ресторан будет отличаться простотой и эстетикой японского минимализма.

Фото: rymar.studio

Фото: rymar.studio

- Обилие дерева, грубого камня, фактурных материалов обивки контрастирует с теплой приятной атмосферой с настроенным акцентным светом, бонсаем и живописным видом на сад. Нашей миссией было избежать штампов, связанных с заведениями японской кухни, и разработать актуальным и уникальным проект. Пожеланием заказчика стал современный интерьер в приглушенной темной гамме, - сообщили дизайнеры.

Фото: rymar.studio

Стоит отметить, что символом ресторана стали карпы. Все гравюры в помещении выполнены в природной тематике с изображением карпов и живописных водоемов. Авторами которых являются японские художники Охар Косон, Коно Байрэй и другие современные художники.

Фото: rymar.studio

Фото: rymar.studio

Работы на территории Японского сада в парке «Краснодар» кипят до сих пор. По некоторым данным, врата в новую локацию отворят ближе к весне 2023 года. В одном из пабликов, оповещающем о работах в новой очереди, отметили, что у рабочих есть разнарядка на февраль и на март. Возможно, что сначала доступ откроют к одной части сада, затем к другой.

Фото: rymar.studio

Вдохновителем и спонсором, воспроизведения атмосферы Страны восходящего солнца, является бизнесмен Сергей Галицкий, он сам лично следит за стройкой. Сад уже засажен тысячами растений, здесь установлены различные арт-объекты, беседки и облагорожены озера.

На этом миллиардер Галицкий останавливаться не собирается. С высоты птичьего полета видны масштабы новой стройки, которая разворачивается в районе старой парковки. Техника работает на площади, охватывающей территорию подобно той, которая уже благоустроена и радует жителей Краснодара и гостей города. Пожалуй, это самый лучший долгострой кубанской столицы.