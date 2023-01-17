«Хочу спокойно дожить свой век». 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Харьковской области выделят квартиру в Краснодаре

Айказ Овcепян на старости лет остался без собственного дома. Фото: скриншот видео RT

Престарелый ветеран Великой Отечественной войны Айказ Аракелович Овсепян не думал, что на его долю выпадут такие испытания на склоне лет. Он попал на фронт 18-летним парнем, был участником Сталинградской битвы, а Победу встретил в Австрии. После сороковых, роковых Айказ Аракелович жил в Баку, получил высшее образование, стал преподавать в школе химию. Волею судьбы он несколько раз менял место жительства, пока не купил вместе с женой дом в Балаклее. Там он прожил много лет, пока до него не добрались взрывы и обстрелы.

- Сперва нельзя было спокойно говорить на русском языке — с тобой могли просто прекратить разговор. А в последнее время стало уже совсем страшно. Мы пять месяцев просидели в подвалах, - рассказал ветеран в интервью RT.

Его дочь договорилась об эвакуации отца с Росгвардией. Они вместе отправились в Белгород, сняли квартиру. Какое-то время аренду оплачивал сын, но долго помогать родственникам не смог – сам пенсионер, заработка у него нет. Так, 99-летний ветеран и его дочь оказались в бедственном положении.

- Я оформила отцу пенсию – 38 тысяч рублей, но 20 из них уходит на съемное жилье. Я сама вдова военнослужащего, но пока не смогла оформить пенсию, потому что нет с собой личного дела мужа, - говорит Ольга Овсепян.

С бытом тоже оказались сложности, в квартире, где живут два пожилых человека, нет ни стиральной машины, ни чайника. Да и в Белгороде тоже неспокойно.

- Я хочу попросить, чтобы нам помогли переехать в Краснодар, где тепло и не слышно взрывов, спокойно, - говорит Айказ Овсепян. - Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была нормальная квартира, потому что здесь ничего нет.

Узнав, в каком положении находится Айказ Аракелович, его бывшие ученики стали бить тревогу и обратились в СМИ. О беде фронтовика узнала главный редактор RT Маргарита Симоньян и предложила ветерану свою трехкомнатную квартиру в центре Краснодара.

- Мы там больше не живем, поскольку мы живем, как Вы знаете, в Москве. Я хотела ее сдавать, но лучше я просто приглашу Вас там пожить, - написала Симоньян в своем Телеграм-канале. - Живите сколько Бог даст. Желаю Вам долгих счастливых и здоровых лет.

Но скорее всего, ветеран не будет жить в доме медиаменеджера. К решению проблемы подключился первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он заявил, что Айказ Овсепян станет владельцем собственной квартиры в Краснодаре.

- Белгородское отделение «Единой России» уже связалось с дочерью фронтовика, вместе с которой ветерана прошлым летом эвакуировали из Балаклеи, - отметил он. – Поможем и с жильем, и с его обустройством.

В Краснодарском отделении партии «КП»-Кубань» подтвердили информацию о предоставлении жилья. В ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут переехать в новый дом.