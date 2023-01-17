В Сочи загорелась кровля жилого трехэтажного частного дома

На место ЧП оперативно выехали пожарные.

В Центральном районе Сочи вспыхнул сильный пожар. Инцидент произошел на улице Политехническая. По предварительным данным, загорелся дом. На место ЧП оперативно выехали пожарные.

- Загорелся дом с овощным магазинчиком внизу. Он находится сразу за офисом бывшего пансионата "Нева",- рассказывают свидетели сильного пожара.

Очевидцы сразу начали распространять видео в социальных сетях. Черные клубы дыма заволокли небо.

- В 15:28 часов диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. К месту вызова незамедлительно направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные установили, что загорелась кровля жилого трехэтажного частного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров. Однако засчитанные минуты огонь распространился на 40 "квадратов".

- В 16:16 часов локализация возгорания на площади 160 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, пожар тушат 15 человек от МЧС и пять единиц техники. По предварительной причине, пожар начался из-за взрыва газового баллона.