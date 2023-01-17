Дизайнерский ремонт и до моря - рукой. Самая дорогая квартира в Анапе стоит как дом в Барвихе

В Анапе продают самую дорогую квартиру. Фото: avito.ru

В Анапе самую дорогую квартиру продают за 144 миллиона рублей. Такое предложение появилось накануне на популярном сервисе объявлений.

Будущим владельцам элитной недвижимости предлагают все атрибуты, для красивой и комфортной жизни. Квартира расположена всего в трех минутах от моря, но имея такое жилье, вряд ли захочется там купаться.

5-комнатная квартира с видом на море в Анапе стоит 144 миллиона. Фото: avito.ru

- На территории ЖК имеется собственный закрытый бассейн, тренажерный зал, собственный пляж и открытый бассейн на территории пляжа. Бассейн подогреваемый, работает и в зимнее время, - сообщили на сайте.

Сама квартира оснащена всем необходимым. В ней стоят кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель. Продавец уточняет, что вся сантехника в доме – от элитного бренда Hansgrohe.

В квартире есть все необходимое для красивой и комфортной жизни. Фото: avito.ru

- Всего в квартире пять комнат. В ней имеются кухня-гостиная, спальня с санузлом и отдельным входом, санузел, 2 детские спальни, детская ванная комната, гостевая комната, гостевой санузел, кабинет. Также 3 гардеробные, помещения для стирки и глажки белья и лоджия с видом на море, - уточнили на сайте объявлений.

В квартире предусмотрены 2 детские спальни. Фото: avito.ru

Общая площадь шикарного жилища – 240 м2. В самом доме есть подземная парковка и консьержа, на случай прихода незваных гостей.

Общая площадь квартиры 240 м2. Фото: avito.ru

В этом же ЖК есть квартиры с более скромными предложениями. Старт цен начинается от 31 миллиона за площадь в 107 м2.