Верблюжонок, альпака и краснорукие тамарины. В Анапе в новогодние праздники произошел настоящий бэби-бум

Альпака появилась на свет в первые дни 2023 года. Фото: t.me/zoo_dodo

В парке живой природы под Анапой в новогодние праздники произошел настоящий бэби-бум. Удивительное место находится в станице Натухаевской. Там с разницей всего в несколько дней появились на свет альпака, верблюжонок и краснорукие тамарины.

Первой на свет в 2023 году появилась альпака. Она совершенно не боится холодной погоды, которая наступила сразу же после рождения животного. Малышка отлично себя чувствует и беззаботно резвится на свежем воздухе, в отличии от верблюжонка.

Малыш родился в морозную рождественскую ночь. Такое время года абсолютно не свойственно для появления на свет верблюдов. Обычно животные дают потомство в марте или апреле.

Верблюд родился в морозную рождественскую ночь. Фото: t.me/zoo_dodo

- Пришедшим наутро сотрудникам пришлось переносить новорожденного и маму в теплое помещение. Их выпустят в общий вольер, как только температура воздуха будет плюсовая и днем, и ночью, - рассказали сотрудники парка живой природы.

Кроме того, 2 декабря в зоопарке родились две игрунковые обезьянки.

- До 2-3 месяцев игрунки будут сидеть на маме, вцепившись в шерсть. Примерно до шести месяцев они будут питаться материнским молоком, а потом уже их начнут отлучать, - уточнили в «Анапском Черноморье» со ссылкой на заместителя гендиректора парка по зооветчасти Наталью Белугину.