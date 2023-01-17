Мечтала побывать в театре. Замминистра культуры России исполнил новогоднее желание школьницы из Анапы

12-летняя жительница Анапы приехала в Санкт-Петербург благодаря «Елке желаний». Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

12-летняя Виктория Александрова из Анапы много лет мечтала побывать в театре. Ее мечту удалось осуществить благодаря акции «Елка желаний».

Подарок девочке сделал заместитель Министра культуры России. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Заместитель Министра культуры России Владимир Осинцев снял заветное пожелание с дерева и превратил сказку в быль. Он пригласил девочку в Санкт-Петербург в знаменитый Мариинский театр на балет «Щелкунчик».

Виктория Александрова посмотрела балет «Щелкунчик». Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

В Мариинке Вике рассказали об истории театра. Также ей показали парадное Белое фойе, объяснили, как устроена сцена, закулисье и реквизиторская. Школьница увидела, как артисты готовятся к спектаклю и даже пообщалась с исполнительницей партии Маши Еленой Евсеевой.

Вика увидела, как артисты готовятся к спектаклю. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

- Я никогда раньше не видела настоящий балет, только мини-спектакль. Поэтому мне все здесь интересно, - рассказала Виктория.

Для девочки провели обзорную экскурсию по городу. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

В рамках поездки в Санкт-Петербург, юной любительнице искусства, помимо похода в театр, провели обзорную экскурсию по Государственному Эрмитажу. Ей показали зал Рафаэля, Микеланджело, Снейдерса, Рыцарский и Павильонный залы. Также Николаевскую лестницу и временные выставки.