Александра Захарова появилась на похоронах Инны Чуриковой

Похороны актрисы Инны Чуриковой. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Москве простились с Инной Чуриковой. Великую актрису похоронили на Новодевичьем кладбище. В последний путь кинозвезду овациями проводили друзья, коллеги и многочисленные поклонники, рассказывает kp.ru.

Александра Захарова много лет дружила с Инной Чуриковой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди убитых горем близких Инны Михайловны особенно выделялась Александра Захарова. Несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте, актрисы были очень близки. Дочь Марка Захарова много лет делила с Чуриковой сцену Ленкома. Их семьи связывала многолетняя крепкая дружба. Неудивительно, что Александра Марковна едва держалась на ногах и уж совсем не могла сдержать слез.

Александра Захарова пыталась спрятать слезы под капюшоном. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Великая актриса посвятила полвека своей жизни нашему театру. Они ворвались в театральную историю вместе с гениальным спектаклем «Тиль» - с Николаем Петровичем Караченцовым и Григорием Гориным… Знаете, я разговаривала с доктором, который ее лечил, так получилось, что мы знакомы. Врачи сказали, что в больнице она постоянно твердила: «Мне надо на сцену»", - цитирует kp.ru Александру Захарову

Могила великой актрисы. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Артистка возложила на могилу коллеги букет багровых роз, которые, впрочем, потонули в цветах от тех, кто пришел проститься с несравненной Инной Чуриковой.

Звезда «Ленкома» упокоилась рядом с Михаилом Жванецким и Олегом Табаковым на Алле творческих деятелей. Также нашли вечный покой и Василий Лановой, Марк Захаров и Владимир Меньшов.

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