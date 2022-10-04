Успели мысленно похоронить, а он оказался жив: Мог ли Константин Легостаев плавать сутки в открытом море в шторм - или он врет

Музыкант дает показания в полиции. Фото: Полиция Сочи

Российский певец и фронтмен поп-рок-группы «Deльта» Константин Легостаев почти сутки числился без вести пропавшим в Сочи. К ситуации подключились следователи, они распространили ориентировку с его приметами по городу и начали проверку. А в это время наряд полицейских тщательно прочесывал берег моря в поисках артиста. Константин перестал выходить на связь после того, как пошел поплавать в море. Он выдвинулся к берегу вечером после съемок клипа «Русалка». Но назад так и не вернулся. Подруга Легостаева Олеся даже опубликовала якобы последнее видео, которое ей удалось снять перед пропажей певца. На кадрах, Константин заходит в море в красных шортах и с подводной маской в руке, затем ныряет.

- Только недолго! – раздалась за кадром просьба от знакомой.

Это видео считали роковым, а певца уже успели мысленно похоронить.

Чудесное появление

Несколько часов знакомые и друзья обрывали звонками телефон Легостаева, а супруга от неизвестности рвала на себе волосы. Он не выходил на связь с вечера и всю ночь. Легостаева заметили только на следующий день днем обычные прохожие. Он прогуливался по одной из улиц курорта: живой и здоровый. Именно очевидцы и сообщили о «потеряшке» в полицию, которую, как оказалось, зря подняли на уши.

Многие считают – что это просто был такой пиар-ход. Потому что именно в день пропажи Легкостаева вышла в свет премьера его новой песни. Эту версию, как одну из возможных, рассматривают и правоохранители.

- Есть подозрение, что он вообще никуда не пропадал. Но это пока предположение, все обстоятельства выясняются, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. Оперативники не исключают, что у Легостаева просто не было возможности позвонить знакомым.

Сам певец объяснил свою пропажу тем, что просто потерялся.

- Зачем такой шум, я плаваю очень долго. По два-три часа могу. Было совсем темно, я не мог сориентироваться. Но в итоге до берега приплыл сам. Я за маму волновался, она испугалась, - заверил Легкостаев.

Морж и качок

Рок-исполнитель, и правда, в хорошей форме: он ходит в качалку и следит за своим телом. На все снимках в соцсетях 46-летний певец, не стесняясь демонстрирует свой подтянутый торс. Константин также называет себя моржом. Он неоднократно выкладывал видео с тренировок в бассейне и как проплывает длинные дистанции в реках осенью и зимой.

- Купаюсь до первого льда, это очень полезно физически и морально, - под одним из таких роликов подписал Легостаев.

Эксперты утверждают, что человек, действительно, может провести в море несколько часов, несмотря на шторм. Но в день пропажи вода в море была 23 градуса, комфортной для купания, море штормило слегка, пляжи не были закрыты.

- Нет конкретных временных промежутков – сколько человек может продержаться на воде в море. Бывали случаи, когда люди несколько дней находились в море и держались на плаву. Это зависит от многих факторов: умения плавать и контролировать свое состояние, в том числе, психологическое, зависит от физической подготовки человека, температуры воды и волнения моря. Не так давно произошла трагедия в районе устья реки Чемитоквадже, когда две машины унесло в море потоком воды, и одному из пострадавших удалось выжить. Так вот, мужчина провел несколько часов в штормящем море, температура которого в тот момент еще была достаточно низкая. К счастью, он держался за обломок пеноблока, что позволило ему остаться в живых, - прокомментировал спасатель отряда ЮПРСО МЧС России.

Но вот, почему же Легкостаев сразу, хотя бы утром, не сообщил знакомым и коллегам, с которыми приехал снимать клип, что с ним все в порядке, остается загадкой.

Стоит отметить, что у следователей на допросе Константин сидел в тех же красных шортах, в которых его сняла на видео подруга якобы перед пропажей. Еще на нем была серая футболка. Но учитывая, что в этом же одеянии Легостаев делал селфи за несколько дней в Ханты-Мансийске, этот факт ни о чем не говорит.

Простить нельзя помиловать

После случившегося Константин извинился перед фолловерами на своей страничке в одной из соцсетей.

- Я уже в порядке, простите…, - немногословно отписался Легостаев.

При этом к посту Константин неуместно прикрепил ту самую премьеру песни, вокруг которой, по мнению многих, и создавался скандал – чтобы привлечь внимание. Чем еще больше подтвердил догадки о пиаре.

Одно из предложений композиции, кажется, косвенно намекает о сущности тех, кто возможно причастен к противоречивой сенсации с пропажей: «Говорила мне мама… что бывают на свете люди - вечные дети». Все же следователи не спустят ситуацию на тормозах. На ноги для поисков певца, который в это время прогуливался по улицам курорта, подняли наряд полицейских и отряд спасателей, которые прочесывали побережье. Проверка продолжается и не исключено, что исполнителю все же придется компенсировать бюджетные расходы, потраченные ведомствами.

- При обращении в правоохранительные органы они должны дать оценку не только сведениям, изложенным в заявлении, на сколько они содержат в себе признаки состава преступления, но и их достоверность. В случае если будет установлено, что сведения носят недостоверный характер, если заявитель вводит правоохранительные органы в заблуждение, то в отношении него должны провести проверку за заведомо ложный донос, - сообщил юрист Алексей Иванов.

Но судя по статистики вынесения отказных постановлений по похожим случаям, есть и другая вероятность – что ни заявитель, ни так называемая жертва случившегося не понесут никакой ответственности за случайный ажиотаж в день премьеры клипа.

К СЛОВУ

Константин Легостаев - финалист телевизионного проекта «Фабрика звезд - 5» Аллы Пугачевой. Девочки взвизгивали после его появления на сцене в 2004 году – 18 лет назад. Пик популярности пришелся, как раз на то время. А вот после «Фабрики» про исполнителя редко, кто вспоминал. Возможно, именно застой в карьере подтолкнул Легостаева к опрометчивому поступку.

Артист был фронтменом популярной рок-группы «Deльта». Кроме этого, он является исполнителем треков к таким фильмам, как «Игра», «Карпов» и «Особо Опасен» Тимура Бекмамбетова.

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