50-летний глава села на Кубани добровольно ушел на фронт, но его вернули

Эдуард Попов еще недавно участвовал во всех мирных и даже творческих инициативах. Фото: газета "Зори"

Глава Львовского сельского поселения Эдуард Попов - военный в отставке. В 1996 году он окончил Саратовское высшее военное командное училище имени Дзержинского. И 20 лет проработал во внутренних войсках МВД. Пока не вышел по выслуге лет на пенсию.

Но на выборах в прошлом году Попов решился возглавить родное село Львовское и набрал большинство голосов.

- Он настоящий мужик, наладит работу здесь, - воодушевленно говорили по их итогам сельчане.

Когда в стране объявили мобилизацию, на глав населенных пунктов возложили еще одну обязанность - собирать мужиков на фронт. Местные главы и замы в том числе разносили повестки по адресам. Кое-кто встречал их в штыки.

- А ты чего не идешь? - заговорили соседи главы, готовые распять любого.

Попову повестка не полагалась, даже несмотря на его, очевидно, богатый военный опыт. Он отвечает за вопросы жизнеобеспечения целого села, и это важнее.

Но в один из дней Эдуард Попов внезапно, никому не сказав, собрал боевой рюкзак и отправился на призывной пункт. В администрации только руками развели.

Впрочем, ненадолго. Мужчину вернули домой и на работу в сельскую администрацию.

- Эдуард Викторович уехал в район. Сегодня он на работе. Вернули. Вчера за него были замы. Что дальше, пока не знаем. Может, все-таки отправится снова, - сообщили "КП" - Кубань" в администрации Львовского сельского поселения.

Сам Эдуард Попов то ли с обидой, то ли с облегчением в голосе разговаривать не захотел.

- Откуда я знаю, кто вы, - сказал он и бросил трубку.