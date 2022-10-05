Пьяная пенсионерка предложила «пятеру» гаишнику на Кубани

Скриншот с видео

Занимательная беседа женщины-водителя и гаишника произошла в Абинском районе Краснодарского края. Там жители пожаловались на белокурую пенсионерку, которая на сломанной машине совершает странные маневры на дороге. Сотрудники ДПС нашли и сразу же задержали гражданку – от нее веял резкий запах алкоголя.

Полицейский посадил женщину в патрульку и стал спрашивать, зачем она села за руль в алкогольном опьянении. Оказалось, что ей просто необходимо было съездить «за хлебушком». А за помилование предложила «пятеру». Философский разговор попал в камеру видеорегистратора.

- Домой отвезете?

- Нет.

- Что я такого сделала?

- От вас запах алкоголя.

- Да, согласна, не сопротивляюсь.

- Не нужно выходить из машины.

- Я такая вообще злостная нарушительница? Или что? Я приехала купить хлеба, черт возьми. Думала быстренько смотаюсь, смоталась. Я, конечно, дура старая. Подписывать ничего не буду. Давайте мирно порешаем.

- Как?

- Я вам даю пятеру и расходимся.

- За что?

- За то, что я вот такая сволочь.

- Вы понимаете, что это нарушение Уголовного кодекса?

- Ну конечно.

После чего полицейский удивился, как вообще женщина могла доехать до магазина – колесо у машины было набекрень, а рычаг и вовсе вырвало с корнем.

«Порешать мирно» вопрос женщине не удалось. На нее составили административные протоколы.

- Факт употребления алкоголя жительница станицы Холмской не отрицала. Покаялась и согласилась, что нужно было пройти в магазин пешком. В отношении женщины-водителя составлены административные материалы, в том числе за «управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция призывает не садится за руль пьяными. Кроме этого гаишники напомнили, что на Кубани сейчас проходит мероприятие «Контроль трезвости».