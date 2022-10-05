Пьяная пенсионерка предложила «пятеру» гаишнику на Кубани

Скриншот с видео
Занимательная беседа женщины-водителя и гаишника произошла в Абинском районе Краснодарского края. Там жители пожаловались на белокурую пенсионерку, которая на сломанной машине совершает странные маневры на дороге. Сотрудники ДПС нашли и сразу же задержали гражданку – от нее веял резкий запах алкоголя.
Полицейский посадил женщину в патрульку и стал спрашивать, зачем она села за руль в алкогольном опьянении. Оказалось, что ей просто необходимо было съездить «за хлебушком». А за помилование предложила «пятеру». Философский разговор попал в камеру видеорегистратора.
- Домой отвезете?
- Нет.
- Что я такого сделала?
- От вас запах алкоголя.
- Да, согласна, не сопротивляюсь.
- Не нужно выходить из машины.
- Я такая вообще злостная нарушительница? Или что? Я приехала купить хлеба, черт возьми. Думала быстренько смотаюсь, смоталась. Я, конечно, дура старая. Подписывать ничего не буду. Давайте мирно порешаем.
- Как?
- Я вам даю пятеру и расходимся.
- За что?
- За то, что я вот такая сволочь.
- Вы понимаете, что это нарушение Уголовного кодекса?
- Ну конечно.
После чего полицейский удивился, как вообще женщина могла доехать до магазина – колесо у машины было набекрень, а рычаг и вовсе вырвало с корнем.
«Порешать мирно» вопрос женщине не удалось. На нее составили административные протоколы.
- Факт употребления алкоголя жительница станицы Холмской не отрицала. Покаялась и согласилась, что нужно было пройти в магазин пешком. В отношении женщины-водителя составлены административные материалы, в том числе за «управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Госавтоинспекция призывает не садится за руль пьяными. Кроме этого гаишники напомнили, что на Кубани сейчас проходит мероприятие «Контроль трезвости».