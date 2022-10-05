От корня до яблока: ГК СУПЕР-сад рассказал об этапах производства

Фото: Константин Грибанов

Садоводство – одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Кубани. Основную часть в общей площади плодовых насаждений занимают яблони. Мы привыкли к цветущим садам и вкусным разноцветным плодам на прилавках, но не задумываемся над тем, какой долгий путь проходит дерево до того момента, как на нем созреет первое яблочко.

«Комсомолка» заглянула в закулисье садоводства и узнала, как выращивают саженцы для яблоневых садов. Познавательную экскурсию нам провели на одной из производственных площадок группы компаний «Супер-сад», которая обеспечивает качественными саженцами садоводов не только Кубани, но и многих других регионов страны.

- Питомниководством мы начали заниматься в 2007 году, в основном питомник использовался для собственных нужд, для закладки собственных садов. Начинали с десятков, 100-200 тысяч саженцев, сейчас мы ежегодно производим более 3 млн. двухлетних саженцев. То есть на корню в питомнике для обеспечения выпуска 3 млн саженцев находится более 6 млн растений, - рассказывает директор ГК СУПЕР-сад Сергей Тепляков.

Фото: Константин Грибанов

Как зарождается сорт яблонь

Перед тем, как двухлетний саженец отправляется к покупателю, он проходит длинный путь в питомнике. Само деревце состоит из двух частей: подвойная часть, она же корневая система, и привойная часть – ствол и крона, определяющие непосредственно сорт яблони. Эти две части изначально существуют отдельно друг от друга и соединяются в одно дерево руками сотрудников СУПЕР-сада.

Начинается все с маточника подвоев, задача которого – выращивание корневой системы будущих саженцев. Компания закупала специально выведенный базисный безвирусный подвой и заложила маточник, это позволяет ежегодно получать необходимое количество безвирусного подвоя для производства высококачественных саженцев. Так как СУПЕР-сад обеспечивает своей продукцией различные регионы страны, то и корневые системы здесь производят разные – в зависимости от климатических условий местности, в которой впоследствии будет произрастать дерево.

А вот помологический сорт яблони зависит от того, почка какого сорта была привита к подвою. Сырье для такой прививки производится в маточно-черенковом саду, если коротко – то в МЧС предприятия. Здесь представлена целая коллекция деревьев – более 50 различных помологических сортов. В результате с деревьев, выращенных в питомнике, получается настоящий плодовый светофор – красные, желтые и зеленые яблочки, сладкие и с кислинкой, ранние и поздние.

Фото: Константин Грибанов

Сама процедура прививки осуществляется два раза в год. Зимой, когда растение находится в спящем состоянии, ее выполняют в помещении, после чего саженец хранится в холодильнике. Летом же окулировка идет на нулевом технологическом поле питомника.

- Работа очень кропотливая, потому что всё происходит вручную. Все рабочие разбиты по парам – один человек производит надрез и установку почки на подвой, а напарник заматывает это пленкой, чтобы почка прижилась в течение месяца. Это очень важный процесс, потому что здесь происходит зарождение конкретного помологического сорта яблони, - рассказывает о процессе окулировки главный агротехнолог ГК СУПЕР-сад Максим Мешалов.

Фото: Константин Грибанов

Впоследствии на этом поле вырастут высококачественные двухлетние саженцы яблони, которые отправятся в садоводческие компании Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, центральной России. Чтобы сохранить все высокие качества продукции между выкопкой и отгрузкой деревьев, в питомниках построены специальные холодильники, поддерживающие необходимую температуру и влажность. Здесь же хранятся подвои и черенки, подготовленные к прививке. Общая вместимость пяти холодильников предприятия - порядка 2-2,5 млн саженцев.

Фото: Константин Грибанов

Интенсивный сад «под ключ»

СУПЕР-сад производит саженцы в промышленных масштабах. При этом группа компаний может предложить своим клиентам и организацию сада «под ключ». Она обеспечивает будущих садоводов необходимыми расчётами капитальных и эксплуатационных затрат, проводит работы по проектированию и разбивке сада, осуществляет поставку необходимого оборудования, комплектующих и саженцев, консультирует по защите растений и системам хранения, а также помогает с подготовкой кадров. Консультационное сопровождение в течение года с момента высадки саженцев, для оптовых покупателей, осуществляется бесплатно.

Качество продукта – заслуга коллектива

Конечно, тот масштаб и тот успех, которого добилось предприятие, напрямую зависит от коллектива, который здесь трудится.

Фото: Константин Грибанов

- Ключевую роль в производстве качественного посадочного материала играют, безусловно, люди. Таких специалистов, которые работают в нашем питомниководческом хозяйстве, крайне мало в стране. Мы всех вырастили сами, готовим и смену им. Без этих людей такие результаты были бы невозможны.

Дальше - больше

На достигнутых высоких результатах предприятие останавливаться не планирует. Намечены новые цели, которые СУПЕР-сад планирует покорить в будущем.

Фото: Константин Грибанов

- Ежегодно мы пересматриваем сортовой состав - помологические сорта саженцев, которые мы выращиваем с учетом потребности рынка. То, что просят от нас наши садоводы и в конечном итоге потребители яблок. Перспективы развития видятся нам хорошими, потому что садоводство продолжает развиваться, в рамках импортозамещения это особенно актуально – как по саженцам, так и по яблокам. Если спрос на посадочный материал и закладку садов будет высокий, продолжим развиваться такими же темпами, как сейчас, мы готовы увеличиться в два раза, - рассказывает о планах предприятия Сергей Тепляков.

ГК СУПЕР-сад

Познакомиться с ассортиментом саженцев и информацией о садах «под ключ» можно на сайте.

Тел.: 8(863)2539918, 89185029260.

ДЛЯ СПРАВКИ

Яблоневые питомники группы компаний СУПЕР-сад это:

- современное предприятие полного цикла;

- 3 миллионов саженцев в год;

- 200 га общей площади питомников;

- более 50 помологических сортов яблок;

- более 50 единиц современной техники

У группы компаний СУПЕР-сад имеется еще два направления работы:

- производство комплектующих для шпалерных конструкций, оборудования для интенсивного садоводства и питомниководства. Косилки, мульчеры, плодоуборочные платформы и тележки, машины для выкопки и посадки, а также многое другое выпускают в городе Батайск Ростовской области.

- торговое предприятие, реализующее отечественные и импортные товары, предназначенные для садоводства – от тракторов до подвязочных материалов.