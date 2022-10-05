Сом, сазан и судак по 100 тысяч рублей каждый. На Кубани в Приазовском заказнике задержали браконьера

Крошечная рыбка, пойманная запрещенной снастью на территории заказника, может обернуться большим штрафом. Фото: Архив "КП"

В Приазовском заказнике инспекторы задержали с поличным браконьера, который выловил запрещенной снастью «паук» сома, сазана и судака: теперь за каждую выловленную рыбку он может заплатить в казну огромный штраф.

Рыбак-браконьер забросил снасти в Приазовском заказнике в районе главного коллекторного сброса в поселке Голубая нива. В надежде на богатый улов, житель села Джигинка под Анапой и снасть выбрал соответствующего размера: несколько метров длиной. Такие браконьерские орудия лова называют «пауками» за схожесть с сетями арахнидов. «Паук» «выгребает» выгребает подчистую из воды любую живность.

В сети "паука" попались сом, сазан и судак. Фото: Кавказский биосферный заповедник.

За добычей браконьер вернулся в темноте и был задержан его государственными инспекторами, которые вместе с полицейскими составили протокол о незаконном лове и изъяли сети. В них попались всего три рыбки: сом, судак и сазан. Выловивший их на территории заказника рыбак заплатит солидный штраф в пользу государства.

– Этот случай стал двенадцатым на территории заказника с начала года, квалифицированным по статье 245 Уголовного кодекса РФ, – рассказали «КП»-Кубань» в Кавказском биосферном заповеднике имени Шапошникова, частью которого является Приазовский заказник. – Теперь за вылов биоресурсов незаконным способом горе-рыбаку грозит наказание: от 300 до 500 тысяч рублей штрафа. То есть каждая пойманная «пауком» рыба может обойтись браконьеру примерно в 100 тысяч рублей.

Улов, за который браконьер может выложить 300 тысяч рублей. Фото: Кавказский биосферный заповедник.

КСТАТИ

Поймал в 73 раколовки… 25 раков

– Не менее дорогими оказались 25 раков, пойманных на территории Приазовского заказника в Милашевском лимане для жителя станицы Черноерковская, – добавили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника. – Мужчину задержали инспекторы заказника вместе с сотрудниками полиции Славянского района. Он установил в лимане сразу 73 раколовки, которые являются запрещенным орудием лова: их использование на особо охраняемой природной территории грозит ему штрафом по ве той же статье 245 УК РФ от 300 до 500 тысяч рублей.