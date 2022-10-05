Гигантская кувшинка зацвела в Сочи

Листья виктории амазонской выдерживают вес ребенка и даже подростка. Фото: соцсети.

В бассейне оранжереи дендропарка «Южные культуры» вырастили из семечка самую большую в мире кувшинку виктория амазонская, которая родом из Южной Америки: чтобы создать ей комфортные для цветения условия, пришлось построить своеобразные теплые полы – систему подогрева воды и воздуха.

Виктория амазонская – не только самая большая кувшинка в мире, но и крупнейшее произрастающее в воде растение. Ее родина – Южная Америка, где кувшинка может разрастаться целыми полями, а ее листья – достигать трех метров в диаметре и выдерживать вес не только подростка, но даже взрослого.

Для амазонской кувшинке в бассейне устроили систему подогрева воды и воздуха. Фото: Оксана Тимченко.

– Во времена Советского Союза мы получали рассаду виктории амазонской из Абхазии, подращивали ее и высаживали в открытых прудах как однолетнюю культуру, благо, температура и климат позволяют. Однако сейчас мы потеряли такую возможность, но решили впервые попробовать вырастить гигантскую кувшинку из семечка, – рассказала «КП»-Кубань» инженер паркового хозяйства «Южные культуры» Оксана Тимченко. – В прошлом году мы привезли из Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге десять семян виктории амазонской для размножения: для них в оранжерее даже построили специальную систему подогрева воды и воздуха, напоминающую устройством теплые полы.

Водное растение из Южной Америки отлично чувствует себя в оранжерее "Южных культур". Фото: Оксана Тимченко.

С середины января специалисты «Южных культур» этого года «обхаживали» капризное в разведении тропическое растение. Семена приехали из северной столицы в Сочи в воде комнатной температуры: их погрузили в «спячку» при температурном режиме в пять-семь градусов, а позже переместили бассейн с фильтрами и подогретой до 20 градусов водой. Когда три семечка проклюнулись, их высадили в специальный грунт. Из трех ростков выжил только один, который занял весь бассейн в оранжерее.

Кувшинка цветет ослепительно белым цветком всего сутки, а дальше он розовеет. Фото: Оксана Тимченко.

– Мы не ожидали, что виктория амазонская зацветет, однако в начале октября она выбросила розетку с бутоном. Эта кувшинка цветет раз в год от суток до трех, цветок распускается только в сумерках или вечером. Сначала из-под воды на 15-20 сантиметров поднимается розетка с бутоном, потом распускается белый цветок, который постепенно становится розовым и уходит под воду, где завязывается коробочка с семенами, – добавляет Оксана Тимченко. – Сейчас бутон уже погрузился в бассейн и превращается в плод: когда завяжутся семена, мы соберем их и на следующий год разможим, чтобы вернуть гигантскую кувшинку в открытые пруды «Южных культур» и сделать ее красоту доступной для любования посетителям дендропарка.