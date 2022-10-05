Бесплатный нотариус для мобилизованных: как и где получить юридическую помощь после частичной мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Частичная мобилизация началась на Кубани 21 сентября. Тогда Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он появился на сайте Кремля.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыв коснется 300 тысяч человек. Это люди, которые числились в запасе. Значит, они прошли военную службу, получили военно-учетную специальности или имели необходимый опыт.

На Кубани частичная мобилизация завершена. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов рассказал, что призыв граждан обеспечен в количестве и сроки, которые были обозначены Министерством обороны России – добавили в пресс-службе администрации региона.

Как стало известно «КП» – Кубань», мобилизованным жителям края положен нотариус. Его услуги будут бесплатны. Обратившимся необходимо только оплатить положенную государственную пошлину.

Получить юридическую помощь можно без очереди. Для этого необходимо предъявить повестку, которая была выдана военным комиссариатом.

Отметим, что полный список нотариальных контор есть на сайте нотариальной палаты Кубани. Там указаны номера телефонов и график работы специалистов. Также получить услуги можно на полигоне в Молькино. Для этого необходимо обратиться к нотариусу Александру Пономареву.