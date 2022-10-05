Наследники великого писателя распродают его рукописи на сайте бесплатных объявлений

Рукописи и письма Виктора Лихоносова дорогого стоят. Фото: Архив "КП"

В Краснодаре на популярной интернет-доске бесплатных объявлений выставлен на продажу архив известного кубанского писателя Виктора Лихоносова: его письма и рукописи четырех романов, включая удостоенный Госпремии РСФСР имени Горького роман «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж».

В объявлении на сайте продавец так описывает лот: «Продается архив известного кубанского писателя Виктора Ивановича Лихоносова. Оригинальные рукописи четырех его произведений:«Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж», «Когда же мы встретимся?», «Осень в Тамани», «Элегия». Также эпистолярное наследие: письма Малыгина, Курбатова, Назарова, Валентина Распутина Виктору Лихоносову – всего около 250 писем. Продается архив только целиком. Дорого».

Так выглядит рукопись романа "Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж". Фото: сайт объявлений.

– Цену я не разглашаю, она будет обсуждаться с покупателем, – рассказал «КП»-Кубань» продавец архива кубанского писателя. – Происхождение архива – из семьи Виктора Ивановича Лихоносова, от его наследников: рукописи и письма известных беллетристов и критиков хранились в моей личной коллекции, а сейчас я решил их продать. Каких-либо документов или экспертных заключений о подлинности рукописей и писем нет, но, думаю, графологическая экспертиза без труда подтвердит их аутентичность.

Архив писателя достался нынешнему владельцу от его наследников. Фото: сайт объявлений.

Объявление о продаже архива классика кубанской литературы за неделю с момента публикации набрало около 200 просмотров. Писатель, публицист, редактор литературно-исторического журнала «Родная Кубань», Герой труда Кубани и почетный гражданин Краснодара Виктор Лихоносов ушел из жизни в 2021 году.

– Насколько я знаю, рукописи продает человек, приобретший их у наследников писателя: члены семьи Виктора Ивановича, несмотря на сложные отношения с писателем, имели доступ к его кабинету, – рассказал «КП»-Кубань» один из краснодарских коллекционеров. – Нынешний владелец архива Лихоносова запрашивает за них цену в несколько миллионов рублей.