Стала известна дата закрытия магазинов H&M в Краснодаре Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Шведский бренд одежды и обуви объявил об уходе из России. Причем сделал это во второй раз. Первый случился еще весной. Но спустя три месяца магазины компания вновь распахнули двери – для финальной распродажи.

В Краснодаре она началась еще 11 августа. Хотя очереди у магазинов выстроились еще 1-го числа. Тогда на работу вернулся персонал, а за спущенными роллетами закипела жизнь. Но открытие задержалось. И состоялось только спустя 10 дней.

И вот – спустя два месяца – компания объявила о начале закрытия магазинов. Но не отказалась от обязательств. По данным СМИ, вернуть товар можно будет с помощью службы доставки. Непонятно, кто покроет расходы на пересылку. Компания эту информацию пока никак не комментировала.

Зато, как стало известно «КП» – Кубань», первые магазины шведского бренда закроются уже в конце недели – 8 и 9 октября. Сперва навсегда опустят роллеты в торговом центре «Красная площади», на следующий день – в OZ Mall.

Информации о закрытии магазинов в других торговых центрах еще нет. Но она появится в ближайшее время. И будет означать полный уход бренда из России.