В Анапе спасли ястреба-осоеда. Фото: vk.com/anapach

В Анапе прихожане храма спасли застрявшего на дереве сокола. Птица сидела в ветвях высокого тополя и никак не могла высвободиться самостоятельно. Об этом сообщает газета «Анапское Черноморье».

Сокола обнаружила местная жительница и прихожанка храма. Женщина заметила, что напротив окна в ее квартиру долгое время не может улететь огромная птица. Причем всем своим видом она показывала, что ей необходима помощь.

- Наша прихожанка позвонила мне по телефону. Она рассказала, что напротив окон ее квартиры на улице Лермонтова в кроне тополя запуталась какая-то большая дикая птица, - сообщил настоятель Свято-Серафимовского храма, протоиерей Александр Карпенко.

Женщина обращалась в различные инстанции, но никто не мог помочь соколу. Все службы разводили руками и направляли по другим контактам.

- Мы нашли автомобиль с мехрукой. Наши прихожане выехали на место и освободили птицу, - рассказал настоятель Свято-Серафимовского храма, протоиерей Александр Карпенко.

После счастливого освобождения на место прибыли сотрудники управления ЖКХ. Они забрали сокола и передали его специалистам.

В Новороссийске нашли врача-орнитолога. Он заключил, что птица – это ястреб-осоед. В ближайшее время ему сделают рентген и вылечат, чтобы малыш снова смог летать. После этого сокола выпустят в привычную среду.