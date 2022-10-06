На Кубани бабушка удерживала внука в доме, чтобы не отдавать матери

Мальчика вернули маме

Драма развернулась в Новороссийске. Отец не хотел отдавать сына бывшей жене даже после решения суда. Он привез ребенка своей матери, а та сутками удерживала его в доме. Забирать мальчика пришлось силой. Приставы даже ломали дверь, чтобы попасть в помещение.

- Судом вынесено решение обязать отца немедленно передать несовершеннолетнего ребенка матери. При этом на контакт с судебными приставами мужчина не шел. Ребенок удерживался в доме бабушки. Ввиду этого судебный пристав обратился в суд с заявлением о разрешении входа в помещение, осмотра данного помещения и, при необходимости, его вскрытия. Только после этого специалисты направились к месту, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы приехали к дому бабушки вместе с мамой ребенка. Мальчика вернули в тот же день.

- Бабушка не давала войти в дом. Двери вскрывали с помощью технических средств принудительно, - добавили приставы.

Ребенка забрали у отца по суду. В настоящее время он находится с мамой.