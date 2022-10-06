Кремировать умерших в Новороссийске решено в картонных гробах

Такое решение приняли депутаты города Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кремировать усопших в Новороссийске решено в картонных гробах. Такое решение приняли депутаты городской думы.

Они внесли поправки в документ, регулирующий деятельность городского крематория, сообщает "Новороссийский рабочий".

- Это значительно удешевляет процесс. И более щадящий с точки зрения экологии, - пояснили народные избранники.

Кроме того, изменения касаются и других вопросов. Так, например, чтобы кремировать умершего, нужно представить только справку о его смерти и паспорт. Иностранный гражданин обязан предъявить загранпаспорт.

Умершие насильственной смертью могут быть кремированы только с разрешения следственных органов.

Действовать поправки в положение о деятельности крематория начнут с конца октября.

Напомним, в Новороссийске в прошлом году закрыли Мефодиевское кладбище по требованию Роспотребнадзора. Родственникам умерших запретили хоронить на одном из городских погостов. Свободных мест для могил там не осталось. Несоблюдение новых правил надзорных органов грозит нарушением санитарных норм.

Надо сказать, мест на кладбищах не хватает повсеместно в регионе.

- Земля в регионе очень востребована, ее не хватает даже для выделения участков многодетным. Что уж говорить о кладбищах, - обсуждают несколько лет жители Краснодара инициативу строительства крематория в пределах кубанской столицы.

Единственный в крае находится все в том же Новороссийске. Но этот нетрадиционный для православных способ упокоения вызывает в обществе неоднозначную реакцию.