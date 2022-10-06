17-летняя девочка из Краснодарского края взяла четыре золотые медали из четырех на Кубке мира по тхэквондо

Маша Курочкина на первой ступеньке пьедестала. Фото: личный архив спортсменки.

В копилке наград Марии Курочкиной из станицы Петропавловской Курганинского района –около 160 медалей, завоеванных на соревнованиях по тхэквондо всех уровней. Недавно к ним добавились сразу четыре золота Кубка мира по тхэквондо ГТФ, который проходил в Казани.

После полусотни медалей, завоеванных сначала на районных, потом краевых и, наконец, всероссийских турнирах, мама 17-летней Маши Ольга Курочкина перестала их считать. Теперь награды дочки занимают одну стенку в комнате дочери.

С 2018 года кубанская школьница является первой в рейтинге российской федерации тхэквондо в своей возрастной категории: вот уже четыре года Маша Курочкина привозит с соревнований только золото. А ведь когда-то ее мама противилась тому, чтобы дочка стала заниматься единоборствами.

– В секцию тхэквондо дочка пошла первоклассницей, и это была идея ее папы. Как все мамы девочек, я водила Машу на танцы, – вспоминает Ольга Курочкина. – Помню, как на предложение мужа отдать дочку заниматься тхэквондо, я возмутилась: как так, дочку будут бить на тренировках ногами по лицу? Сейчас мы часто вспоминаем этот случай и смеемся.

Маша занимается тхэквондо с первого класса. Фото: личный архив спортсменки.

Когда много лет назад мама с дочкой зашли в зал, где проходили тренировки воспитанников секции, тренер спросил, что их сюда привело. «Пришли просто посмотреть», – ответила Ольга Курочкина. «Зачем смотреть? Надо сразу заниматься», – возразил бессменный Машин тренер Артур Мисакян: наставник строгий, но любимый его воспитанниками.

– Когда Маша пропускала занятия в школе или приносила так себе отметки, а об этом случайно узнавал наставник, он просил дочку приходить на тренировки с дневником и проверял его, – вспоминает Ольга Курочкина. – И до сих пор для Маши самое строгое наказание – если я говорю ей, что она не пойдет на тренировку.

Узнали о четырех медалях и расплакались

Кубок мира по тхэквондо ГТФ проходил при поддержке Минспорта России и правительства Татарстана во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани с 28 сентября по 3 октября. Он собрал 300 спортсменов из 16 стран, которые боролись за 308 комплектов наград. В Кубке мира участвовали ребята старше 18 лет, а также юниоры и юниорки 15-17 лет: вот в этой категории Маша Курочкина завоевала первые две золотые медали в поединках.

– У дочери подготовка к Кубку мира началась за несколько месяцев: каждый день мы из станицы ездили в Курганинск на трех-четырехчасовые тренировки, а после них у Маши были пятидневные сборы со сборной России, – добавляет ее мама. – И уже в Казани президент российской федерации тхэквондо предложил Маше выступить с показательными выступлениями на его открытии.

И это далеко не все медали и кубки Марии. Фото: личный архив спортсменки.

Ольга Курочкина признается, что до сих пор волнуется перед каждым выступлением дочки: «Смеюсь, что у меня виски седые из-за спорта». На Кубке мира волнения были не напрасными: сначала Маша позвонила родным с новостью о первой золотой медали среди девушек-юниорок, потом – о второй в поединках и еще двух в командном зачете.

– Когда-то мы с мужем радовались районным, краевым и российским наградам. А когда дочь позвонила из Казани и рассказала о первом золоте на Кубке мира, мы с папой ехали в машине, – продолжает Ольга. – Так расчувствовались, что остановились на обочине и расплакались: минут десять вместе ревели. И, конечно, не могли дождаться возвращения дочки.

С другими победительницами Кубка мира. Фото: личный архив спортсменки.

Сейчас Мария Курочкина учится в выпускном классе школы и планирует поступать в Кубанский госуниверситет физкультуры, спорта и туризма. Спортсменка, школьница и просто красавица, Маша в будущем видит себя тренером. Ольга говорит, что мечтала, чтобы дочь стала врачом, но Маша твердо сказала «нет».

– На все разговоры о медицине дочка возражает: «Это твоя мечта, а не моя». И наш папа ее поддерживает, говорит: «Скажи еще спасибо, что Маша сразу отказалась от профессии медика, а не после того, как отучилась», – смеется Ольга Курочкина.