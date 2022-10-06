В Краснодарском крае показали, как готовят мобилизованных в армию РФ

Новобранцы на полигоне

Краснодарский край отчитался о выполнении плана по частичной мобилизации. Она была объявлена указом президента РФ 21 сентября. С этого дня мужчинам, прошедшим службу в армии или военным в запасе, начали приходить повестки в военкомат.

Фото: ТИМКИВ Виталий

- Лидерами по выполнению мобилизационных мероприятий стали военкоматы Абинского и Северского районов, Славянска-на-Кубани, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) замвоенного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. - Два первых – безоговорочные лидеры, которые провели мероприятия по частичному призыву на самом высоком уровне.

Фото: ТИМКИВ Виталий

Часть новобранцев отправились на полигоны в Ростовскую область, часть - на полигон Молькино. Он считается одним из лучших в стране, оснащенным всем необходимым.

Фото: ТИМКИВ Виталий

Опытные офицеры показали, как выглядит подготовка солдат Российской Армии на этих тренажерах и полях. Снаряжение - полный комплект.

Фото: ТИМКИВ Виталий

- Обувь, форма, вещевой мешок, положены по норам довольствия от государства. Их выдают мобилизованным бесплатно. Выплата в 100 тысяч рублей от губернатора Краснодарского края действительно заявлена. А вот 180 тысяч рублей – это минимальная зарплата мобилизованного, которая приравнена к зарплате контрактного военнослужащего первого тарифного разряда. Никакого подъемного пособия на покупку обмундирования Минобороны РФ не обещало, - подтвердил в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) замвоенного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

Кормят новобранцев по-ресторанному Фото: Виталий ТИМКИВ

На полигоне в Молькино отрабатывают учебные боевые задачи и отец с сыном Андрей и Кирилл Сенины. Когда сыну Кириллу пришла повестка, его отец тоже собрался на службу. Он пошел добровольцем. И так получилось, что отец и сын попали в один экипаж боевой машины пехоты.

Фото: ТИМКИВ Виталий

По словам военных, обучение новобранцы будут проходить не менее двух недель. А дальше присоединятся к регулярным частям на фронтах СВО.