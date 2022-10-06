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Год назад Сергея Галицкий сделал сенсационно признание. Бизнесмен не выдержал и заявил, что он серьезно болен. Случилось это спустя полгода после пропажи владельца «Краснодара». Он не появлялся на играх и занятиях «быков», не гулял по парку. А соцсети плодили слухи о состоянии предпринимателя.

- Это не секрет. Я болею, - сказал Сергей Галицкий в интервью «Коммент.Шоу». Называть болезнь бизнесмен отказался. И добавил, что болельщики «вправе знать и понимать, что происходит» с командой.

Некоторые пользователи писали, что видели бизнесмена в больнице. Якобы он сдавал анализы. Но никак не могли подтвердить это – только словами.

- К сожалению, это тяжелое заболевание, требующее поездок на специальные процедуры. Сергею Николаевичу требуется операция, и его к ней готовят, - рассказал "КП" - Кубань" источник в окружении Галицкого.

Также ушел от темы бизнесмен. Больше он никак не комментировал информацию о болезни. Но уже прошлой осенью вернулся на трибуну и провел инспекцию в парке. Он лично контролировал возведение новых объектов.

А уже в этом году бизнесмен засветился на играх «быков» в Москве. Неизвестно, летал ли он вместе с командой, или нет. Но точно был на трибунах вместе с гендиректором команды Владимиром Хашигом.

- Он регулярно приезжает и общается с командой. Говорит, что мы не должны отходить от своего стиля, – признался Матвей Сафонов журналистам.

Еще вратарь сборной России отметил, что бизнесмен не забыл о стиле «Краснодара». Он требовал от команды сохранения особенностей игры.

Новых новостей о состоянии здоровья бизнесмена не поступало уже год. Но болельщики предположили, что возвращение Сергея Галицкого на трибуну и посещение матчей в Москве, – позитивный знак. Значит, состояние бизнесмена серьезно улучшилось.