«СОГАЗ-Мед»: 8 ситуаций - 1 решение

Обращаясь за медицинской помощью по полису ОМС, многие забывают или не знают, что часть услуг, которые иногда предлагают оплатить в поликлинике, оказывается бесплатно. За ответами на 8 самых популярных вопросов о том: «Что делать, если…», - мы обратились к директору Краснодарского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Людмиле Тарабара.

1. Просят доплатить за обезболивание

- Программой государственных гарантий предусмотрена не только местная анестезия, но и наркоз. Так что обезболивание вам должны обеспечить бесплатно.

2. Предлагают оплатить пломбу

- C 1.01.2019 года установка светоотверждаемых (фотополимерных) пломб в ряде регионов (не во всех) включена в Территориальные программы ОМС. На этих территориях светоотверждаемые пломбы должны устанавливаться бесплатно. Однако, по медицинским показаниям или по желанию пациента может потребоваться установка другого вида пломб.

3. Требуют оплатить установку интраокулярной линзы

- Имея на руках действующий полис ОМС, пациент может получить все дорогостоящее лечение с применением хрусталика высокого качества бесплатно и независимо от возраста.

4. Не делают бесплатный анализ на гормоны

- Если гормональные исследования проводятся по назначению врача, то платить вы не должны. А вот проверять уровень гормонов для профилактики придется платно.

5. Предлагают оплатить инструментальное обследование, чтобы сократить срок его ожидания

В 2022-2023 годах, согласно постановлению Правительства РФ от 28.12.2020г. №2299, сроки проведения инструментальных (рентген, УЗИ и т.д.) и лабораторных исследований, компьютерной томографии, МРТ и ангиографии при оказании первичной медпомощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения. В случае подозрения на онкологические заболевания этот срок не должен превышать 7 рабочих дней.

6. Не дают направление к специалисту

- Предположим, вы хотите попасть на прием к пульмонологу, эндокринологу или другому узкому специалисту, а терапевт не дает направление, потому что не видит оснований. По сути это означает, что за консультацию профильного врача придется заплатить. В данном случае вы можете написать заявление о замене лечащего врача или сменить медицинскую организацию (такие переходы допускаются не чаще 1 раза в год).

7. Лечащий врач рекомендует оплатить назначенные им исследования, которые будут проводиться в другом лечебном учреждении, так как в данном - нет возможности их провести

- В соответствии с законодательством РФ, при наличии медицинских показаний, пациент должен быть направлен в другую медицинскую организацию, где все необходимые исследования предоставляются бесплатно по программе ОМС.

8. В больнице говорят, что нужно купить расходные материалы

- Нередко родственникам пациента, который лежит в больнице, сообщают, что нет лекарственных средств, игл, шприцев, капельниц для проведения обследования и т.д. На самом деле лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в стационаре должны предоставляться бесплатно.

Что делать?

- Прежде всего необходимо обратиться к руководству медицинского учреждения. Это может быть заведующий отделением, заместитель главного врача по лечебной работе или главный врач, которые могут на месте разрешить возникшую ситуацию. Если договориться не получилось, обращайтесь в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Если за услугу все же пришлось заплатить и факт оплаты возможно доказать, при том, что в бесплатной помощи было отказано (это тоже надо доказать), можно потребовать возмещения материальных затрат, обратившись в свою страховую компанию. Если же деньги были переданы в конверте лично врачу, то вернуть деньги будет невозможно.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru , используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».