Дочь кубанского писателя Виктора Лихоносова объяснила, как его архив попал на сайт бесплатных объявлений

Виктор Лихоносов завещал часть рукописей и писем тому, кто выставил их на продажу. Фото: Архив "КП"

На сайте бесплатных объявлений в Краснодаре выставлены на продажу рукописи романов и повестей «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж», «Когда же мы встретимся?», «Осень в Тамани» и «Элегия» классика кубанской литературы Виктора Лихоносова, а также его переписка.

Как писала «КП»-Кубань», рукописи и 250 писем, отправленных Виктору Лихоносову писателем Валентином Распутиным, его другом-актером Юрием Назаровым и известными советскими критиками выставлены на продажу на популярной интернет-доске бесплатных объявлений. В объявлении указано, что архив продается «только целиком» и «дорого».

Стопка писем, полученных писателем. Фото: сайт объявлений.

– На продажу в Краснодаре сейчас действительно выставлены подлинные рукописи романов и повестей отца, письма ему от тех людей, с кем он много лет состоял в переписке. Они не были украдены и не пропали из нашей семьи каким-то еще криминальным образом, – рассказала «КП»-Кубань» дочь Виктора Лихоносова Анастасия. – Это те вещи, которые отец просил отдать определенным людям, и мы их отдали. Такова была воля Виктора Ивановича и мы, его близкие, ее выполнили. А уже новые владельцы рукописей и писем выставили их на продажу на сайте бесплатных объявлений.

По словам дочери классика кубанской литературы, писатель, публицист, Герой труда Кубани и почетный гражданин Краснодара Виктор Лихоносов, который ушел из жизни в 2021 году, оставил после себя внушительный архив. И выставленные сейчас на продажу в Интернете рукописи и письма – его малая толика.

Часть писем классик получил, еще живя в Пересыпи под Анапой. Фото: сайт объявлений.

– Наиболее ценная и значимая часть архива отца сейчас экспонируется на посвященной ему выставке в Литературном музее Кубани, отделе историко-археологического музея-заповедника имени Евгения Фелицына, – добавила дочь писателя. – Как поступить с оставшимся в нашей семье наследием Виктора Ивановича: его рукописями, архивом, перепиской, я пока не решила. Над их дальнейшей судьбой я еще думаю.