Экипировку, тепловизоры, беспилотники, лекарства, продукты и технику мобилизованным оплатит бюджет Краснодарского края

Амуницию закупят из местных бюджетов Фото: Виталий ТИМКИВ

Законопроект, позволяющий краевым властям тратить бюджетные деньги на нужды мобилизованных в Краснодарском крае, приняли депутаты ЗСК. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского парламента.

За счет средств местных бюджетов, по рекомендации федеральных властей, будут покупать автотранспорт и запчасти к ним, обмундирование, снаряжение, лекарства, средства личной гигиены и продовольствие для тех, кого мобилизовали. Эти товары считаются товарами двойного назначения. После приобретения их передадут в федеральную собственность.

Депутаты поддержали это решение единогласно.

- У наших земляков должно быть все необходимое, - сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Он напомнил также, что регион еженедельно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО. А депутаты уже перечисляют однодневный заработок в специальный фонд.

- Такое решение мы приняли еще в прошлом созыве, - уточнил Юрий Бурлачко.

Законопроект будет принят в ближайшее время.

Напомним, частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября. Сразу после этого начали поступать жалобы об отсутствии обмундирования для новобранцев. Одна из таких, касающаяся призывников из Краснодарского края, прозвучала в эфире федерального телеканала.