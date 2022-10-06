В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны

Осеннее цветение наблюдается на деревьях, которые растут в городе. Фото: соцсети

В городах Черноморского побережья в октябре снова зацвели каштаны. Местные жители и туристы на мгновение подумали, что за окном не осень, а весна.

Каштаны цвели дважды в далеком в 2012 году. Специалисты отмечают, что это очень редкое явление. Скорее всего, на цветение повлияла переменчивая погода на курортах Краснодарского края.

В Сочи весь август природу испепелял зной. Кое-где объявляли засуху. А в сентябре на Черноморское побережье обрушились дожди.

Ученые говорят, что климатические часы каштанам сбили именно они. Жаркая летняя температура на курорте сменилась резким похолоданием, а спустя несколько дней вновь стало по-весеннему тепло. Но некоторые специалисты склоняются к тому, что осеннее цветение наблюдается на деревьях, которые растут именно в городе.

-Иногда цветы на каштанах появляются и осенью. Правда на тех деревьях, которые растут в городе. Температура воздуха выше, чем в лесу, а значит, и влажность ниже. Возможно это и способствует вторичной вегетации, - рассказала биолог ботанического сада Кубанского госуниверситета Анастасия Грибкова.

Грубо говоря, почки “запутались”. Синоптические сюрпризы обманули дерево и оно запустило природный процесс цветения, не дожидаясь прихода весны.