Улыбнитесь: вас снимает не скрытая камера

Фото: «Ростелеком»

Согласно статистике поисковых запросов в Яндексе, ежемесячно около 1 млн. человек интересуются видеонаблюдением. Что это – дань моде или же необходимость в обеспечении безопасности? «Комсомолка» решила узнать, как работает видеонаблюдение, кому и чем оно может быть полезно.Давайте разберемся, что привлекает россиян в видеонаблюдении в целом и в продукте «Ростелекома», который сегодня является лидером российского рынка в этом сегменте.

Когда следить не возбраняется

Одним из популярных поводов для установки видеокамеры пользователи называют заботу о детях и пожилых родственниках.

У родителей младших школьников много страхов. Они хотят быть уверены в том, что ребенок закрыл дверь, пообедал и делает уроки. Облачное видеонаблюдение позволяет установить полный контроль над тем, что происходит во время отсутствия взрослых. Так, после возвращения ребенка из школы на телефон родителей приходит соответствующее уведомление. Дальше мама и папа могут в режиме реального времени следить за тем, чем занято чадо.

Фото: «Ростелеком»

Можно использовать камеру от «Ростелекома» и в качестве видеоняни для малышей. Если ребенок проснулся или вылез из кроватки, на смартфон родителей придет уведомление, и они смогут побеседовать с малюткой, пока идут к нему. Еще один неоспоримый плюс такого видеонаблюдения - постоянная запись. Теперь вы точно не пропустите ни одного важного момента в жизни вашего ребенка – его первые шаги и слова, игры и праздники будут записаны, и вы сможете сохранить их в ваш домашний архив.

Видеонаблюдение становится хорошим помощником и при наличии в семье пожилых родственников. Люди в возрасте частенько не слышат телефон, забывают пить лекарства, а иногда и выключать бытовую технику. Чтобы уменьшить стресс и держать все под контролем, трудоспособные члены семьи устанавливают облачное видеонаблюдение. Оно позволяет следить за бабушками и дедушками и через голосовую трансляцию напоминать им о важных вещах.

Имущество – под контролем

Еще одна популярная причина установки облачного видеонаблюдения – это безопасность имущества. Особенно это актуально для людей, часто отсутствующих дома длительное время. Камеры можно установить непосредственно в жилище, а в частном доме – во дворе и по периметру участка. Уличные камеры обладают защитой от пыли и влаги, устойчивы к большому диапазону температур.

Фото: «Ростелеком»

При этом вам не нужно постоянно поглядывать на видеотрансляцию. Камеры реагируют на движение, свет и звук – в случае обнаружения чего-то необычного на смартфон отправляется уведомление об этом. Например, камеру можно направить на припаркованное авто и получать уведомления в случае слишком близкого контакта кого-то с машиной. При подозрительных посторонних людях в кадре у пользователя всегда есть возможность спугнуть их голосом или сиреной, а также вызвать полицию.

Когда дома - чужие

Установить облачное видеонаблюдение многие решаются тогда, когда в доме присутствуют наемные сотрудники. Это могут быть рабочие, занимающиеся ремонтом, няни и репетиторы, домработницы и сиделки. Камеры в этом случае помогают контролировать рабочий процесс даже на большом расстоянии и снимают вашу тревожность.

Семья всегда в сборе

Камеру видеонаблюдения «Ростелекома» можно использовать и для виртуальных встреч. Если вы хотите подключить к онлайн-трансляции близких людей, можно создать ссылку для доступа и пригласить их без всякой регистрации. Согласитесь, отличная идея для семейного торжества, на котором не может лично присутствовать кто-то из родственников или друзей.

Также у вас будет возможность сделать запись – сначала она хранится установленное время в облаке, а потом вы легко можете скачать ее на телефон или компьютер.

Фото: «Ростелеком»

Разбираемся, легко ли организовать дома видеонаблюдение

Если в вашей жизни присутствует хотя бы одна причина установить облачное видеонаблюдение, стоит изучить, как оно работает и что для этого нужно. Так, просто купить камеру недостаточно. Система видеонаблюдения – это не только видеозапись, а целый комплекс сервисов, для организации которого нужны современные технологии.

Например, в состав облачного видеонаблюдения «Ростелекома» входят: камеры, защищенное облачное хранилище, видеоаналитика, мобильное приложение, личный кабинет и техническая поддержка 24х7.

Для установки облачного видеонаблюдения вам обязательно нужен интернет. В случае с решением «Ростелекома» он может быть от любого провайдера. А дальше все предельно просто. Смотреть и слушать то, что происходит в ваше отсутствие, можно онлайн или в записи. Вы можете задать зону наблюдения и оперативно получать уведомления о движениях, звуке, перекрытии камеры и других подозрительных событиях. При этом наблюдение одинаково качественно идет как днем, так и ночью — ИК-подсветка позволяет все хорошо видеть даже в темноте.

Как видим, облачное видеонаблюдение – это уже не дань моде, а действенное средство обеспечить безопасность близким и имуществу. Подробнее об облачном видеонаблюдении, его возможностях и условиях установки можно узнать на сайте «Ростелекома».