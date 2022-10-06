На Кубани до 8 октября будет держаться высокий уровень воды в реках. Фото: @Sergkov80

Паводочная волна может подтопить юго-восток Краснодарского края. Вода поднимется в реках Кубань, Лаба и Уруп. Она будет держаться на высоком уровне до 8 октября.

В основном предупреждение касается Усть-Лабинского, Лабинского, Новокубанского, Успенского, Кавказского, Тбилисского, Курганинского и Гулькевичского районов. В случае подтоплений местных жителей попросили как можно быстрее собрать необходимые вещи. Это документы, ценности, лекарства и продукты.

- По возможности немедленно оставьте зону затопления и помогите детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они в первую очередь подлежат эвакуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Также спасатели советуют перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах и закрыть все окна и двери. Если есть время, лучше всего закрыть их досками или щитами. Кроме того, необходимо выпустить домашний скот.

- Поднимитесь на верхние этажи. Если в доме один этаж, укройтесь в чердачных помещениях. До прибытия помощи оставайтесь на возвышениях. Когда спасатели прибудут, сигнализируйте им, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в это время лучше отказаться от передвижений на машине или мотоцикле. Они могут быстро затонуть, а бушующий поток воды способен легко их опрокинуть.

Если вы вдруг оказались в воде, рекомендуется снять с себя тяжелую одежду и обувь. Также попытайтесь отыскать рядом с собой предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

После спада воды проветрите помещения. В них может быть взрывопожароопасная концентрация газов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить на бесплатный номер 01 или 101.

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