Выжигание затянется на две недели. На Краснодар надвигается смог из-за пала травы в Адыгее

Краснодар и Адыгею окутает смог из-за выжигания сухой растительности. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

На территории Адыгеи запланировано плановое выжигание сухой травы. Синоптики обещают теплую погоду в республике до конца месяца. А значит, это самое подходящее время для избавления от сухой растительности. Мероприятия продлятся в регионе с 18 по 31 января.

- Профилактические мероприятия проводятся городским Управлением по ЧС в целях снижения пожарной опасности. Выжигание осуществляется с соблюдением всех мер пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

18 и 19 января контролируемое выжигание сухой травы будет происходить в окрестностях поселка Северного и Подгорного. Большее время на избавление от сухой растительности займет в Станице Ханской и поселке Родниковом. Там данное мероприятие продлится с 20 по 25 января.

Завершающим этапом станет выжигание сухой растительности на территории стрелкового полигона в микрорайоне Михайлово. Специалисты займутся этим с 26 по 31 января.

Администрация также напомнила собственникам и пользователям земельных участков о правилах пожарной безопасности. Призывая местных жителей не оставлять мусор в неустановленных местах. А также проводить своевременный покос травы.

В связи с палом на ближайшие несколько недель небо над Краснодаром и Адыгеей может затянуться смогом. Густой серый туман над городом, как правило, вызывает множество вопросов у местных жителей. Причины плохой видимости на горизонте теперь станут понятны.