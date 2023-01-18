Легенда «Кубани» и звезда медиафутбола рассказал о самом жестком розыгрыше в карьере

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Александр Будаков – легенда «Кубани». Он провел в Краснодаре всего два года – с 2010-го по 2012-й, – но стал любимцем болельщиков. Вместе с желто-зелеными вратарь взял золотой Первой лиги (второго по силе футбольного дивизиона) и даже забил мяч. Он отличился в 28-м туре. «Кубань» гостила у «КАМАЗа» в Набережных челнах. А Будаков вонзил победный гол. Причем сделал это ударов от ворот.

Его мяч быстро стал хитом социальных сетей. Удар вратаря крутили европейские каналы. Параллельно он собирал миллионы кликов в соцсетях, а Александр стал звездой Краснодара. Его узнавали люди, далекие от футбола. А болельщики дарили вратарю игрушечные машинки «КамАЗ». А руководство выставило бутсы с игры голкипера в музее желто-зеленых.

Сейчас Александр Будаков – звезда медиафутбола. Он давно закончил профессиональную карьеру, но поддерживал форму с друзьями – игроками «Спартака», Александром Соболевым и Георгием Джикией. Они позвали его в команду – «Бей Беги» – и дали прозвище – Риелтор. Оно украсило футболку легенды «Кубани».

Сейчас Александр Будаков – лицо медиафутбола. Он частый гость популярных шоу на Youtube. Одно из них – «21 шутка». Там вратарь рассказал, как разыграл партнера по команде, выступая за «Сибирь» из Новосибирска.

- У нас был темнокожий игрок – Жоао Мартинс. А афроамериканец в российском футболе тогда практически не было. И мы прилетели с выезда. В аэропорту всех встречали жены. И дети подошли к Жоао, начали его разглядывать, спрашивать, кто это. А он только приехал. А я подхожу и говорю: «Вы про бабайку слышали?». Они: «Да». И я добавляю: «Ну вот». И они как рванули. И больше к нему не подходили. Ну а ребята мне сказали, что я идиот, – сказал Будаков.