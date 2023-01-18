Купание в проруби не очищает от грехов. Кубанский священник рассказал, как встречать Крещение

Кубанский священник дал рекомендации по крещенским купаниям Фото: Иван МАКЕЕВ

Православные готовятся к одному из главных церковных праздников. По традиции 18 января, в сочельник, воду освящают в храмах, а 19 января - в реках, озерах, прудах, в море и других водоемах. Окунуться в купель спешат от мала до велика, зачастую считая, что, окунувшись, можно смыть грехи. Но это не совсем так.

- Мирянам нужно знать, что купание в водоемах в праздник Богоявления такого очищения обеспечить не может. Крещенские купания – это народная традиция, и альтернативой таинству покаяния (то есть – исповеди) быть не может, - рассказал «КП»-Кубань» благочинный Западного церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в Краснодаре протоиерей Александр Игнатов. - Что должен делать верующий? Для этого в дни православных праздников христиане могут поучаствовать в богослужениях и главном таинстве – Святом Причащении. Чтобы приобщиться к благодати, в праздники и в будни отправляйтесь в храм.

Купание в Крещенье происходит в специально отведенных местах. В ночь на 19 января в Краснодаре они будут работать по 10 адресам, столько же в Сочи. Четыре купели организованы в Анапе, пять в Геленджике, 13 – в Новороссийске. К омовению следует подготовится, ведь это серьезный стресс для организма. И прежде всего проконсультироваться с врачом.

- Окунаться в купель следует с особым настроем. Желающим окунуться советую входить в воду с верой, вспоминая Спасителя. Окунаться следует трижды. При этом при каждом погружении в воду нужно осенять себя крестным знамением и произносить молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь», - отметил протоиерей Александр Игнатов.

КАК ХРАНИТЬ СВЯТУЮ ВОДУ

- Подойдет специальный сосуд, который можно найти в хозяйстве или купить в церковной лавке.

- Наклеить этикетку, чтобы не перепутать святую воду с обычной.

- Крещенская вода может использоваться буквально в каждой сфере жизни.

- Воду нужно пить утром натощак для поддержания здоровья. Она также помогает она утишить гнев, успокоить тревогу, испуг.