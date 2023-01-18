«Не испугались, остановились!»: участник СВО рассказал, как бойцы помогли танкисту, рискуя своей жизнью

На фронте российские военные прикрывают друг друга и, конечно, помогают, если вдруг случилась беда. Фото: Минобороны РФ.

Депутат Совета Анапы Амазасб Эйриян занимается благотворительными сборами. Вместе с известным блогером Юрием Озаровским он поддерживает связь с военнослужащими, собирает и доставляет помощь землякам в зону боевых действий. Причем сопровождает гуманитарные грузы лично. С одним из участников спецоперации Амазасб Эйриян встретился в Анапе.

- Со мной сейчас сидит человек - лейтенант, который командует артбатареями. Мы к нему в гости ездили, - рассказывает депутат-волонтер на камеру, а затем просит бойца поведать историю из зоны СВО.

На линии соприкосновения российские военные прикрывают друг друга и, конечно, помогают, если вдруг случилась беда.

- Мы проезжали вдоль переднего края, то есть, грубо говоря, около линии соприкосновения с украинцами. Было максимум три километра. По дороге у нашего танка слетела гусеница из-за того, что она просто была уже ослаблена, - рассказывает лейтенант.

Механик-водитель, который был на этой машине, - дагестанец. Недолго думая, он достал родной флаг, повесил на антенну, чтобы привлечь внимание сослуживцев.

- В этот момент проезжали мимо КамАЗы, заметили флаг. Один из больегрузов подъехал, внутри было человек 10, - продолжает военный. - Они все вышли, быстро натянули эту гусеницу, зацепили ее и поехали дальше.

Такая помощь впечатлила волонтера.

- Это еще одно доказательство, как все, в едином порыве, независимо от нации, готовы прийти друг к другу на помощь, - отмечает Амазасб Эйриян.

Напомним, ранее участник СВО рассказал об успехах на линии соприкосновения.

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