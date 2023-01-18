Рухнул без сил на корабле. Моряка из Турции спасли от смерти врачи Новороссийска

Мужчину экстренно доставили в горбольницу №1 Новороссийска

В Новороссийске врачи спасли от смерти моряка из Турции. Специалисты оказали помощь мужчине с инсультом. О случае, который едва не закончился трагедией, рассказали в пресс-службе городской больницы №1.

Судно стояло на рейде в порту Новороссийска в начале декабря. В какой-то момент одному из работников – 56-летнему мужчине – резко стало плохо. Моряк потерял силу в правых конечностях. На помощь поспешили коллеги, которые вызвали скорую помощь.

Доставленные на катере медики погрузили мужчину на мягкие носилки, после чего на машине скорой помощи доставили в приемное отделение горбольницы №1. Симптомы, обнаруженные у моряка, говорили об остром нарушении кровообращения мозга.

- После осмотра, диагностического обследования, визуализации головного мозга врачи неврологического отделения начали медикаментозное лечение. Пациент все время был в сознании, но вербальному контакту доступен не был из-за языкового барьера, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Врачи использовали все способы – говорили с пациентом на ломаном английском, с помощью цифровых переводчиков, а также русских агентов. Удалось поговорить и с женой мужчины, которая дозвонилась до медиков по видеосвязи выразить слова благодарности.

Спустя немного времени у пациента ушла ассиметрия лица и начала нарастать сила в руках и ногах. Помощь реаниматологов мужчине больше не требовалось, поэтому пациента перевели в общую палату.

Врачи и мультидисциплинарная бригада неврологического отделения в течение двух недель помогали моряку. Мужчине назначили массажи, работу с инструктором ЛФК и логопедом.

- Пациент понимал, какую серьезную угрозу для его здоровья и даже жизни нес ишемический инсульт, и был безмерно благодарен врачам, медицинским сестрам за заботу, оказанную помощь и безмерное сострадание. Он счастлив, что все медицинские службы Новороссийска сработали в его случае безупречно и оперативно, - рассказали в медучреждении.

Известно, что мужчину, перенесшего инсульт, уже выписали из больницы. Моряк вернулся на судно, но пока не для работы. Теперь пациент продолжит реабилитацию дома, в Турции.