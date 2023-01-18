«Мы не ожидали такого!»: участник СВО удивился объему гуманитарной помощи

Волонтеры из Анапы регулярно отвозят помощь бойцам в зону СВО. Фото: t.me/MoreOz

Все, что необходимо нашим бойцам в зоне спецоперации, регулярно доставляют неравнодушные жители Анапы. Популярный блогер Юрий Озаровский вместе с другими единомышленниками регулярно отвозят гуманитарные грузы бойцам. Средства на вещи и снаряжение военнослужащим отправляют жители разных регионов, которые подписаны на канал блогера. Кроме того, в добром деле участвуют и местные предприниматели, которые безвозмездно отправляют стройматериалы для оборудования окопов.

Сами военные, получая очередную партию вещей от земляков, пребывают в шоке от объема помощи.

- Ребятам даже стало неудобно. Они сами хотели вам что-то подарить. Расстроились, что не могли как-то встретить, получше стол накрыть, - рассказывал лейтенант, который выполняет боевые задачи в зоне СВО. - Потому что очень сильно помогли, очень большой объем помощи приехал.

Участник спецоперации не стал скрывать - присланные вещи очень пригодились, и за это бойцы не устают благодарить неравнодушных жителей.

- А сколько продуктов! У нас там стол дня два, наверное, не пустел. Продуктов - на всю толпу, не на четыре человека, а на всех. И до сих пор все вещи носят. Огромное спасибо всем передают - сказал военнослужащий. - Они очень ждут вас. Пол-Дагестана хотят в Анапу приехать. У них очень хорошее мнение о городе, о людях, которые здесь живут.

Напомним, совсем скоро блогер отправится в зону спецоперации, чтобы передать очередную партию помощи. Ранее он благодаря подписчикам купил две «Буханки» для участников СВО. Сейчас машины уже готовы к отправке. Совсем скоро их доставят бойцам на фронт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не испугались, остановились!»

Участник СВО рассказал, как бойцы помогли танкисту, рискуя своей жизнью (читайте далее)

«Постоянно меняем позиции - наши продвигаются»

Участник СВО рассказал об успехах на передовой (подробнее)

«Полмиллиона рублей собрали ребятам!»

Блогер рассказал о безумных суммах, которые отправляют на помощь военным (читайте далее)

Позывной — Боня. Кошка охраняет позиции в зоне спецоперации

Животное подобрали кубанские военные, и теперь малышка живет с ними в палатках (подробнее)

Собирают как конструктор. Проследили путь «буржуйки» от завода до зоны спецоперации

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года