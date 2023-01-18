Герой чемпионата мира в России едет в ФК «Сочи». Узнали подробности

Денис Черышев в составе Валенсии в Краснодаре Фото пресс-службы ФК Краснодар

Денис Черышев – самый титулованный российский футболист последнего десятилетия. Вместе с «Реал Мадрид» он брал Лигу чемпионов, с «Севильей» – Лигу Европы. Это два самых престижных клубных трофея континента.

Еще воспитанник «Реала» побеждал в Кубке Испании. Правда, он брал трофей не с родным клубом, а с «Валенсией», своей последней командой в Испании.

Прошлым летом Денис переехал в Италию. Он стал игроком «Венеции». Подписал контракт на два года, но уже собрался домой – в Россию. По слухам, итальянцы задумались о продаже футболиста.

За полгода он отбегал всего 10 матчей в Серии В (втором по силе дивизионе Италии), забил три мяча, отдал одну передачу и уселся на лавку. А затем начались травмы. Из-за проблем с бицепсом бедра он не играл два месяц, затем вернулся в общую группу и вновь загремел в лазарет – рецидив.

- У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер, – заявлял местной прессе спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли. – Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды.

Называть коллектив мужчина отказался. Но инсайдеры заявили, что это «Сочи». Правда, южане интерес к игроку уже опровергли. Генеральный директор команды Дмитрий Рубашко назвал эту информацию слухами. А сам Денис взял паузу. Он уже несколько месяц не общался со СМИ.

Напомним, что Денис Черышев был одним из героев чемпионата мира 2018 года. В составе сборной России он вышел в четвертьфинал турнира. На стадионе «Фишт» (домашней арене «Сочи») команда Станислава Черчесова уступила Хорватии по пенальти (2:3), а Денис Черышев забил одним из двух мяч россиян.