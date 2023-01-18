«Как будто тела убитых людей». Вырубка деревьев шокировала жителей поселка на Кубани

В поселке не утихают страсти после вырубки деревьев. Фото: Светлана Сеидова

Жители поселка Новоберезанского Кореновского района возмущены массовой вырубкой деревьев. Рабочие с пилами появились на улицах после Нового года и оставили после себя одни пеньки. Некогда зеленые улицы превратились в безжизненную пустыню. По подсчетам людей, под топор попали более сотни растений.

Деревья вырубили в парке и вдоль дорог. Фото: Светлана Сеидова

- Варварски убрали все – и на центральном поселке, на отделениях, у домов, в парках, по обочинам вместо того, чтобы просто кронировать деревья. Людей лишили тени, красоты и кислорода, - рассказала «КП»-Кубань» Светлана Сеидова. – Деревья на вид были зеленые и живые, просто все подряд. Как посмотрю по сторонам, так сердце замирает - как будто тела убитых людей по поселку. Ведь даже если посадят новые, сколько им расти?

Дрова раздали малоимущим. Фото: Светлана Сеидова

В Новоберезанском сельском поселении успокаивают – специалистами были срублены только опасные и засохшие деревья. Перед этим комиссия обследовала их и выбрала самые аварийные.

- В ноябре порубочный билет был выдан подрядной организации, которая выполнила работы в установленные сроки. Также сообщаем, что не аварийно-опасные деревья, произрастающие в поселке, вырубке не подлежали, - отметили в пресс-службе администрации Кореновского района.

На вид деревья оказались здоровыми. Фото: Светлана Сеидова

Часть древесины сложили на улице Дачной, часть бесплатно раздали нуждающимся жителям на дрова.