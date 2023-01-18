Стало известно имя тренера, который отказал Сергею Галицкому

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Еще год назад о Вадиме Гаранине знали единицы. Он прошел академию столичного «Динамо», работал помощником главного тренера в тульском «Арсенале» и укатил в «Тверь». Там специалиста заметили скауты красноярского «Енисея». За полгода он вывел «львов» в полуфинал Кубка России и боролся за повышение в классе в Первой лиге.

Но концовку сезона «Енисей» провалил. Так он остался без путевки в премьер-лигу. Зато оказался там Гаранин. Он принял «Сочи», который остался без тренера после лучшего сезона в истории. «Барсы» взяли «серебро» чемпионата России, а Владимир Федотов уехал в Москву. Он принял ЦСКА.

Но на юге мужчина не задержался. Спустя полгода он остался без работы, а «Сочи» рухнул во вторую половину таблицы. Неожиданно тренера поддержал Сергей Галицкий. Он набрал специалиста после новостей об отставке.

- Общался с Сергеем Николаевичем Галицким, но речь шла не о первой команде. Не стану скрывать. Очень приятно, что такой человек сам позвонил, уделил время для разговора, – признался Гаранин в интервью «Матч ТВ».

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», тренер отказал бизнесмену. Сергей Галицкий предложил Вадиму Гаранину возглавить вторую команду «Краснодара». Но специалист предпочел вернуться в Красноярск. И вновь принять «Енисей».