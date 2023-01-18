Аватар Фото: Игорь НОВИКОВ

Премьера картины состоится в Краснодаре уже в четверг, 19 января. Билетов на первые сеансы в кинотеатрах практически не осталось. Забиты до отказа и обычные, и вип-залы.

Так в кинотеатре «Монитор Сити de Luxe» билеты уходят по 1,5 – 2,5 тысячи рублей. Это самые высокие цены на юге России. Но желающих увидеть премьеру так много, что залы раздумывают над дополнительными показами.

В Краснодаре картину покажут 2D- и 3D-форматах. Увидеть премьеру можно сразу в трех залах: Монитор СБС» на улице Уральской, «Монитор на Красной Площади» – на Дзержинского и «Монитор Сити de Luxe» – Индустриальной.

Отмечается, что «Аватар» покажут как обслуживание перед сеансом. То есть люди приобретут билеты на анимационную короткометражку «Дубай».